Muy destapada, Daniella Chávez sigue celebrando su cumpleaños y le llueven piropos

Aún no ha podido olvidar que el pasado 26 de octubre (hace 13 días), llegó a sus 36 otoños; y por ello, la modelo Daniella Chávez no se quedó con las ganas y más destapada pero glamorosa que nunca, siguió celebrando su cumpleaños y le llovieron piropos.

Fue el pasado domingo por la mañana, que la chilena favorita de muchos, se lució en una tercia de postales que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en las que presumió figura de diosa enfundada en un sofisticado vestido rojo largo de gran abertura y pronunciado escote.

Daniella Chávez, recordó viejos tiempos al elegir su cumpleaños temático como una conejita de reconocida revista para caballeros con un escenario rojinegro y el emblema de dicha publicación en la que la también cantante de reggaetón alguna vez colaboró.

En la primera postal, la chilena aparece sentada sobre una mesa de centro de mármol en un escenario que obedece a una sala de estar en tonos blanco y gris; y aunque pudiera parecer un poco sobrio, la también ex conductora de Televisa Deportes, reanimó el diseño con su glamoroso vestido rojo así como un sofisticado adorno con rosas rojas cuyos pétalos, algunos cayeron al piso.

La segunda postal, no deja mucho qué decir, pues sin más ni más, Daniella posó en cuclillas y de perfil, luciendo una piel perfecta y algo más. En la pared color negro de fondo, resalta el nombre de la modelo con una "i" muy especial, pues se lee: "DANI" y la última letra tiene como punto, el conejito de Playboy, la reconocida revista en cuestión, además de globos rojos y negros.

En la tercera y última postal, se puede ver a una Daniella Chávez, glamorosa e intensa, que deja claro el porqué está donde está. El escote y la abertura de su vestido color rojo cereza son sin duda importantes elementos de su look, pero el cuerpazo que ha sido resultado de horas en el gym y su piel perfecta, tienen que ver también con lo disciplinada y estricta que es la chilena con su alimentación.

"Todos los días es mi Cumpleaños! Performance: @rbm_productions Globos: @lr_producciones Pastel: @cakemores", escribió la top model más conocida de Chile en las redes sociales.

Desde su cuenta de respaldo de Instagram, ella misma comentó: "Más videos míos, Aquí", mientras que los piropos y las sorpresas que causó la famosa, no se hicieron esperar con un "OMG!" (¡Dios mío!) o "Beautiful girl" (Hermosa chica). También se lee: "Whatttt? felicidades amiga bellaaaa, estás increíble!".

"Ame todo un cumpleaños lo pasamos increíble... te adoro bb @daniellachavezofficial", se lee en otros de los mensajes llenos de piropos y halagos; y no podía faltar: "This picture made my day" (Esa foto me hizo el día). Más de 130 mil corazones rojos son los que se pueden ver latiendo en su publicación y se enuncian más de 1,650 mensajes.

