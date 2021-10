Muy despampanante celebra Daniella Chávez cumpleaños número 36

Muy despampanante empezó a celebrar su cumpleaños número 36 la modelo Daniella Chávez desde un restaurante de Miami, Florida, ciudad donde vive desde hace tiempo. Luego de lucir su belleza al por mayor junto a un enorme oso de peluche en tono rojo cereza, la chilena se puso más guapa y sexy que nunca para esperar a que el reloj marcan las 12:00 am de este martes 26 de octubre.

Sus historias de Instagram han sido testigo de lo momentos vividos junto a un reducido grupo de amigos, mientras disfrutaba de la bahía de Miami que desemboca en el extenso Mar Atlántico. Vestida de rosa brillante con un vestido de gran escote, fue como lució Daniella Chávez la noche del pasado lunes 25 de octubre.

Aunque la chilena de hoy 36 años, no perdió la oportunidad de enterar a sus más de 15.1 millones de seguidores de su perfil oficial de la red de la camarita, de que está de manteles largos por cumplir un año más de vida.

Y fue a través de una postal en la que luce dicho outfit de notable escote delantero y a los costados, que la rubia conquistó de nuevo a su audiencia virtual mientras brindaba con una copa de Champagne Dom Pérignon por sus 36 otoños.

"It's my Birthday... (Es mi cumpleaños). Gracias a todos por sus saludos y felicitaciones, que se les multiplique cada deseo!", escribió Daniella Chávez este martes en su última publicación de Instagram, a la par de la celebración que tuvo con sus amigos y el personal del restaurante en el que celebró su cumpleaños, que en vez de agasajarla con el obligado pastel, le trajeron la botella de Champagne.

A una hora de compartir la postal en la que luce más que despampanante y glamorosa, Daniella Chávez ha conseguido que volteen a verla y le dejen un mensaje por esctito. La también modelo Olga Loera escribió: "La más hermosa". Su otra colega Dasha Mart, le envió la obligada felicitación: "Happy Birthday" (Feliz Cumpleaños).

Otra personalidad más le deseó: "FELIZ CUMPLEAÑOS QUERIDA", "Oh so jealous, love the snow" (Oh tan celosa, ama la nieve) y "Happy Birthday Gorgeous" (Feliz Cumpleaños Diosa) son otros de los casi 800 comentarios que ha recibido la modelo.

Entre tanto, la ex conductora de Televisa Deportes ha recibido más de 43 mil corazones rojos sin contar los que se ven en sus mensajes. Y es que, el cariño y la admiración que se le tienen sus millones de seguidores, es gracias a su carácter, belleza y cuerpazo.

