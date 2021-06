Muy coqueta y en traje de baño, Ninel Conde anuncia que podría abrir OnlyFans

Ninel Conde podría sumarse a la lista de famosas que han abierto su cuenta de OnlyFans, en la que suben contenido exclusivo para sus admiradores que pagan por él, o al menos eso fue lo que dejó entrever en una de sus publicaciones más recientes realizadas en Instagram.

Muy coqueta y en traje de baño, la actriz de televisión dejó abierta la posibilidad de dedicarse a crear material específico para determinado grupo de su público, aquel que estaría dispuesto a soltar dinero para observar un poco más la belleza del “Bombón asesino”, pues si suele deleitarlos mucho en redes sociales, no se imaginan como podría ser en privado.

En la aplicación de la camarita, Ninel Conde anunció que podría abrir su OnlyFans y provocó que sus fans echaran a volar la imaginación, algunos de ellos comenzaron a fantasear y aseguraron que si pagarían por verla enseñando un poquito más, sin embargo, otros prefieren que se mantenga en Instagram como hasta ahora.

Luciendo unas espectaculares y torneadas piernas, la originaria de Toluca deslumbró a sus seguidores al publicar una imagen en la que modela un vistoso traje de baño de una pieza con un encantador escote profundo y mangas abombadas, en tonos naranja, rosa, amarillo y negro.

Sentada sobre la proa de un yate, la actriz de “Rebelde“, exitosa producción de Televisa, lanza una pregunta que dejó a todos sus admiradores con la boca abierta y a la expectativa de que pueda convertirse en realidad, y al mismo tiempo dividió opiniones sobre este tema.

“Pregunta: ¿abrimos un Only fans? ¿Sí o no? Los leo mis amores. Aclaro: no será nude content, sólo Lifestyle“, escribió la cantante junto con la imagen en la que presumía un escotazo mientras miraba muy coqueta hacia la cámara y enamoraba a los internautas con una mirada muy seductora.

Las respuestas no tardaron en llegar y aquí fue donde sus seguidores se dividieron y algunos estuvieron a favor de la propuesta de Ninel Conde, mientras que otros simplemente aseguraron que con el contenido que sube a sus redes es suficiente para admirar su belleza.

“Yes!“, “Sí, mi amor, porfa. Besotes de corazón”, “Luces bellísima“, “Tú no necesitas de eso, así eres más hermosa, besitos“, “¡Por favor, si! Yo ya estoy listo, lo más pronto que puedas“, “¡Sí! Eres un monumento que lo vale“, “¡No, mi Conde, no necesitas de eso“, “Pues serías el éxito“, “¿Qué precios?“, “Yo te amo, pero prefiero que lo hagas gratuito o si no es mejor que no lo hagas, después te empiezan a robar las fotos“, fueron algunas de las opiniones encontradas por parte de los fans de la esposa de Larry Ramos.

Entre que es cierta o no su propuesta de abrir un Only fans, Ninel Conde está completamente enfocada en promocionar su nuevo material discográfico mediante algunas presentaciones en programas de televisión, así como en realizar algunas sesiones de fotos para mantener nutridas sus redes sociales y consentir a sus admiradores como hasta ahora.