Muy cerquita de la cámara, Demi Rose luce sus atributos desde el jacuzzi

Con un escenario de ensueño de fondo y la cámara muy cerquita, la modelo Demi Rose lució sus atributos desde el jacuzzi, haciendo una vez más de las suyas. Pues la británica no tuvo reparo en mostrar su innegable belleza acompañada de la sensualidad que la caracteriza.

Ibiza, España, es el lugar en el que Demi Rose ha elegido vivir y desde donde ha sido captada con sus poses más atrevidas y seductoras y el pasado domingo no fue la excepción, pues la británica lució su belleza muy de cerca del lente de la cámara de su celular.

Adentro del jacuzzi y con un bañador floreado, la top model de raíces europeas lució su cabellera semi rubia y ondulada a la par de un maquillaje natural que acentuó su belleza y la hizo ver más joven que los 26 años que tiene.

"Long time no selfie" (Mucho tiempo sin selfie), escribió Demi, quien últimamente se está haciendo mucho del rogar con sus fanáticos y publica fotos con menos frecuencia, pues desde el domingo antepasado no había deslumbrado con su belleza.

Fue en su cuenta de Instagram en la que la siguen alrededor de 19 millones de admiradores, que Demi Rose se captó mientras se metía al jacuzzi que tiene en la azotea de su casa en la isla de Ibiza, España y presumió un vez más su silueta sin reparo.

No por nada, la británica ha recibido los piropos más alentadores; entre estos se leen: "Hermosa siempre", "Trop belle femme, trop sexy" (Mujer demasiado hermosa, demasiado sexy) le escribió un fan francés, y un anglosajón no perdió la oportunidad de lanzarle un "Beautiful" (Hermosa).

"Que hermoso cuerpo que linda eres, te quiero tomar todita solo para mi, muchos besos te amo cuídate mi reina", fue el halagador comentario de un hispanoparlante. Alguien más mostró su lado más adulador expresando: "Que carita, que trompita" o un "Teeeee aaaaaaamoooooooo".

Pues desde la tarde del domingo en el occidente del mundo, la británica ha logrado cautivar a 394 mil seguidores y se pueden leer un total de 3,660 mensajes hasta el momento.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!