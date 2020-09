Muestra orgullosa Selena Gómez su cicatriz del trasplante de su riñón en traje de baño

Por mucho tiempo, la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez trató de mantener oculta la cicatriz que tiene en la pierna derecha a la altura de la ingle, esto debido a una cirugía que la también diseñadora de modas tuvo a causa de que necesitaba un trasplante de riñón.

Sin embargo, la celebridad de 28 años de edad, se siente más orgullosa que nunca porque ella sabe lo que es y ha decidido compartir una parte importante de su vida como lo fue una intervención quirúrgica, que gracias a ella, la también productora de televisión, goza de buena salud.

La estrella de "Los Hechiceros" compartió en su cuenta oficial de Instagram que en un principio siempre trató de ocultarla de una o de otra manera:

"Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían. Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé ... y estoy orgullosa de eso. T - Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette, cuyo mensaje es simplemente que ... todos los cuerpos son hermosos".

Fue el 14 de septiembre del 2017 (hace tres años) que la polifacética estrella reveló que se había sometido a un trasplante de riñón durante la etapa de su último tratamiento contra el Lupus, informando además que la actriz Francia Raisa fue quien tuvo el gesto de donarle el riñón.

En ese entonces, Gómez agradeció a Raisa en su perfil personal de Instagram con un emotivo mensaje, además de que puso en alto el nombre de la profesión médica, quienes fueron los que hicieron posible este trasplante:

"Soy muy consciente de que algunos de mis fans se habían dado cuenta de que me estaba quedando callada durante parte del verano y me preguntaba por qué no promocionaba mi nueva música, de lo que estaba muy orgullosa.

Entonces descubrí que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi Lupus y me estaba recuperando. Era lo que necesitaba hacer por mi salud en general. Sinceramente, espero poder compartir con ustedes pronto mi viaje a través de estos últimos meses como siempre he querido hacer con ustedes.

Hasta entonces, quiero agradecer públicamente a mi familia y al increíble equipo de médicos por todo lo que han hecho por mí antes y después de la cirugía. Y finalmente, no hay palabras para describir cómo posiblemente pueda agradecer a mi hermosa amiga Francia Raisa.

Ella me dio el mejor regalo y sacrificio al donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te amo tanto hermana. El Lupus sigue siendo muy mal entendido, pero se están logrando avances. Para obtener más información sobre el lupus, visite el sitio web de Lupus Research Alliance: www.lupusresearch.org/ -by grace through faith".

Ahora Selena Gómez está más feliz que nunca y orgullosa de lo que ella es.

