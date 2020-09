Muere mamá de Daniela Romo, Doña Teresita Corona a los 95 años

El medio del espectáculo en México se vuelve a teñir de luto tras la pérdida de Doña Teresita Corona, la madre de la primera actriz Daniela Romo, quien se encuentra en medio de las grabaciones de "Vencer el Desamor". El deceso ocurrió este domingo, según informó la propia Daniela a sus seguidores de sus redes sociales.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz y cantante conformó el triste desceso de su madre a los 95 años de edad, a quien dedicó un emotivo mensaje:

"Mamita Sólo por ti viví. Gracias por tu ser que es mi esencia, por tus ternuras y tus locuras, por tanto que no alcanzan las palabras. Honraré tu amor y tu ejemplo, Honraré tu vida que es la mía... Yo en ti siempre

Tú siempre en mí... Gracias Gracias Gracias. Madre mía Mujer divina. Sembraste tanto amor en tantos corazones que ahora me están abrazando a mí. Qué orgullo que precisamente tú fueras mi madre‼️

Te AMO con todo lo que soy. Te llevo siempre en mí. Abre tus fuertes alas y vuela con tu ritmo y alegría incomparables, que en ese cuerpecito ya no cabía un alma tan grande. De tu mano siempre he de seguir...GRACIAS A TODOS POR TANTO ABRAZO Y COBIJO... DANIELA ROMO".

Mientras, que quien dio a conocer la noticia, fue la productora Tina Galindo y amiga de Daniela, con este mensaje:

"Con mucha tristeza les comparto la partida de doña Tere, mamá de Daniela. Ya descansa en Paz después de decir MISIÓN CUMPLIDA!"

En la primera de tres fotografías que publicó Daniela, aparece Doña Teresita, en una versión blanco y negro de la imagen en la que luce muy joven. En la descripción de la misma sólo se puede leer "Mamá"; y aunque en ese momento no Daniela no dio mayores explicaciones, ya se avecinaba la triste noticia, pues el actor y cantante Carlos Rivera escribió: "Te adoro. Dios la reciba en el cielo".

Esto tras justamente unas horas antes, recordar a sus seguidores, que ya está a punto de estrenar "Venciendo el Desamor", publicación en la que además invitaba al público a seguir de cerca la historia.

A la inmensa pena de Daniela Romo, se unieron una gran cantidad de compañeros y amigos del medio, quienes han trabajado con la primera actriz en diversas telenovelas. Ana Brenda Contreras, Cristian de la Fuente, Marjorie de Sousa, Horacio Pancheri, Raúl Araiza, Rafael del Villar, Isabel Lascuráin, Mauricio Islas, Araceli Arámbula, Luisa Fernanda y Lisset, quienes en todo momento, llenaron de luz y fortaleza a la actriz de 61 años.

Angelique Boyer, Arlette Pacheco, Alberto Ciurana, Tatiana, Lisardo, fueron otros colegas del medio que arroparon a la actriz con emotivas palabras de aliento.

El pasado 21 de junio, fecha en que se celebró El Día del Padre, la actriz compartió una foto con su madre, a quien llamaba "mi cabecita de algodón", pues el padred de Daniela nunca figuró en sus vidas, por lo que Doña Teresita siempre fue el sostén de la actriz y unidas, salieron adelante siempre.

Su relación era tan cercana que cuando a la actriz le diagnosticaron cáncer de mama en 2015, tuvo temor de que su madre fuera a caer en depresión.

"Tenía miedo de que mi 'cabecita de algodón' se me cayera con mi enfermedad, pero no, Dios es tan grande que nos ayudó para sobrellevarlo de la mejor manera”, dijo Daniela en 2015 para un programa de espectáculos.

Actualmente, Daniela se encuentra en medio de las grabaciones de "Vencer el Desamor" que está próxima a estrenarse el 12 de octubre de 2020. Producida por Rosy Ocampo, la actriz, comparte créditos con Claudia Álvarez, Valentina Buzurro, Julia Urbini, David Zepeda, Emmanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias.

