Muere abogado de familia de Yolanda Andrade en casa de su padre

Esta mañana la conductora sinaloense Yolanda Andrade, quien conduce "MoJoe" junto a su inseparable amiga Montserrat Oliver, ha sido motivo de noticia en los medios debido a que se presume que ha muerto un hombre de nombre Rolando Germán Andrade, una persona cercana a la familia.

Aunque información de último momento por parte de fuentes cercanas a la presentadora, han dicho que no se trata de un familiar cercano (como se ha especulado), si no de un abogado de la familia de Yolanda. Sin embargo, se presume que fue encontrado muerto en casa del padre de la también actriz en Culiacán, la capital sinaloense; aunque de acuerdo a medios sinaloenses, el hoy occiso no tenía mucha cercanía con la conductora.

Según los primeros resportes de las autoridades del estado, señalan que quien se presume respondía al nombre de Rolando de 38 años de edad, fue localizado en la vivienda de Rolando Andrade -el padre de la conductora-.

Se presume que se realizó el reporte alrededor de las 9:00 a.m. de este miércoles 28 de octubre, y cuando las autoridades correspondientes asistieron a la llamada de auxilio, encontraron al cuerpo sin vida al interior de la residencia con un impacto de bala en el pecho.

Entre otras cosas, se informó que junto al cuerpo fue encontrado un arma de corto calibre, que fue localizado en una de las habitaciones de la segunda planta del domicilio presunamente ubicado entre el Boulevard Alamos y Dr. Mora en la colonia Las Quintas de dicha ciudad capitalina.

Entre tanto, la conductora de Unicable no se ha manifestado nada al respecto; sin embargo, se sabe por otros medios que las autoridades de la Policía Municipal de Culiacán trabajan en las investigaciones y hasta el momento se desconoce si fue un homicidio o suicidio.

Algunos medios han afirmado que el occiso era medio hermano de Yolanda y su madre es la señora Clarissa Almada. Así como también han dicho que era el hermano menor de Rommel Rolando Andrade Almada; también medio hermano de Yolanda.

