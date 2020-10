Muere Sean Connery , el primer 'James Bond' a los 90 años

El actor escocés Sean Connery, el primer 'James Bond', falleció a los 90 años. De acuerdo a lo declarado por su hijo Jason, el actor murió “mientras dormía pacíficamente”. Fue a través de Twitter que la franquicia de las películas James Bond confirmó la lamentable noticia que enlutó al mundo del cine.

"Sir Sean Connery murió a la edad de 90 años. Fue el primer actor en interpretar a James Bond en la pantalla grande en Dr. No en 1962, le siguieron From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice y Diamonds Are Forever", escribió.

El personaje de James Bond se le pegó al cuerpo como una segunda piel a Sean Connery, quien supo trascender al agente secreto para convertirse en uno de los actores más célebres del final del siglo XX. El hombre que lució quizá las cejas más formidables de la historia del cine falleció durante la noche rodeado por su familia en su casa en Nassau (Bahamas) tras "haber estado enfermo un tiempo", según dijo a la BBC su único hijo, Jason Connery a EFE.

Lee también: Muere Ricardo Blume, actor de Muchacha italiana viene a casarse

Ante la triste noticia, famosos, políticos, actores escritores y miembros del gremio cinematográfico lamentan muerte del actor en las redes sociales. Una de las primeras personalidades en reaccionar ante lamentable noticia fue la ministra escocesa, Nicola Sturgeon, quien aseguró que el actor fue un “defensor de por vida de una Escocia independiente”.

“Me rompió el corazón enterarme de la muerte de Sir Sean Connery esta mañana. Nuestra nación llora a uno de sus más amados hijos. (…) Era una leyenda mundial, pero, ante todo, un escocés patriota y orgulloso: su imponente presencia en la inauguración del parlamento escocés en 1999 demostró su amor por el país de su nacimiento”, escribió en Twitter.

Por su parte, Daniel Craig, quien es el actor que actualmente interpreta el personaje de James Bond, escribió: “Es con gran tristeza que me enteré del fallecimiento de uno de los verdaderos grandes del cine. Sir Sean Connery será recordado como Bond y mucho más. Definió una época y un estilo. El ingenio y el encanto que retrató en la pantalla podrían medirse en megavatios; pues ayudó a crear el blockbuster moderno. Continuará influyendo en actores y cineastas por igual durante los próximos años. Mis pensamientos están con su familia y seres queridos. Dondequiera que esté, espero que haya un campo de golf”, dijo Craig, según la revista estadunidense Variety.

Otra de las personalidades que lamentó el deceso de Sean Connery fue la mexicana, Salma Hayek, quien expresó sus condolencias a la familia del actor. “Me da tristeza que el legendario Sean Connery ha fallecido hoy. Por lo menos vivió hasta los 90. Mi corazón está con sus seres queridos. Que descanse en paz”, compartió.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ