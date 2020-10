Muere Quino, creador de Mafalda, amiga de Charlie Brown en la serie

Ha muerto uno de los más grandes genios del dibujo. Su nombre era Joaquín Salvador Lavado y era mejor conocido como Quino; su legado más grande fue quizá la creación de Mafalda, protagonista de una historieta satírica sobre una niña con conciencia social que además odia la sopa. El experto gráfico tenía seguidores en América Latina, Europa y en otras naciones. Este miércoles, su corazón dejó de latir cuando tenía 88 años de edad.

La tira cómica "Mafalda" de Quino se publicó por primera vez en 1964 y el humorista mantuvo seguidores dedicados a lo largo de su carrera incluso después de pasar a otros proyectos, atravesando las convenciones sociales a través de personajes comunes que soportaron el absurdo, la explotación, el autoritarismo y sus propias limitaciones.

"No creo que mis dibujos animados sean del tipo que hacen reír a la gente. Tiendo a usar un bisturí en lugar de hacer cosquillas en las costillas", dijo Quino en una entrevista con El Correo de la UNESCO que se publicó en 2000.“ No me esfuerzo por ser gracioso; es solo algo que sale de mí. Me gustaría ser más divertido, pero a medida que envejeces te vuelves menos divertido y más incisivo".

Quino, quien había sufrido problemas de salud en los últimos años, era recordado con cariño por los fanáticos del cómic, los comentaristas culturales y la clase política argentina, que frecuentemente era blanco de su humor mordaz.

“Quino murió. Toda la gente buena del país y del mundo lo llorará ”, tuiteó Daniel Divinsky, ex editor del dibujante.

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina y ex presidenta de dos mandatos, subió a Twitter un video en el que Quino le deseaba buena suerte en el gobierno. De Kirchner dijo que Quino había "dicho cosas que no se podían decir", una referencia a la censura durante la dictadura militar argentina en las décadas de 1970 y 1980, y que "desafió a la sociedad con gran fuerza".

Quino fue “creador de la inolvidable Mafalda y uno de los dibujantes más internacionales en español”, dijo la Real Academia Española con sede en Madrid. “Sus precisas palabras viajaron a ambos lados del Atlántico gracias a sus dibujos animados y su peculiar sentido del humor”.

Mafalda, cuya protagonista de 6 años reflexiona sobre los problemas del mundo para el desconcierto de sus padres, a veces ha sido comparada con la tira cómica “Peanuts” creada por Charles Schulz.

Mafalda “era una niña curiosa, inteligente, irónica, inconformista, preocupada por la paz y los derechos humanos, que odia la sopa y ama a los Beatles”, según el sitio web oficial de Quino. La tira cómica fue introducida en Europa por el escritor italiano Umberto Eco y finalmente fue traducida a dos docenas de idiomas, según el sitio web. Los libros de Quino se publicaron en China, pero no encontraron muchos seguidores entre los lectores de habla inglesa.

Muere Quino, creador de Mafalda, amiga de Charlie Brown en la serie. Foto AP

Si bien Quino dejó de dibujar a Mafalda con regularidad en la década de 1970, la tira cómica siguió siendo popular y la volvió a dibujar periódicamente, incluso para una campaña con UNICEF sobre la atención médica adecuada para los niños y otros derechos. Una imagen muestra a la niña Mafalda a la cabeza de una fila de niños frente a una enfermera.

“Vinimos por la vacunación contra el despotismo, por favor”, dice Mafalda en el pie de foto.

Una caricatura de Mafalda no relacionada con la campaña de UNICEF muestra a un adulto de pie con Mafalda mientras hace un gesto hacia un globo terráqueo giratorio con un mapa del mundo en un escritorio. "¿Te estas yendo? ¿Y esto? ¿Quién va a arreglar esto? ″ Dice Mafalda, señalando el globo terráqueo.

Muere Quino, creador de Mafalda, amiga de Charlie Brown en la serie. Foto AP

Quino, cuyo apodo proviene de Joaquín, dijo en la entrevista de El Correo de la UNESCO que el humor y el arte se desgastan y que dejó de dibujar a Mafalda porque se repetía.

“Aunque los libros se siguen vendiendo muy bien y la gente me pide más, creo que tomé la decisión correcta cuando dejé de hacer Mafalda, y no la extraño para nada”, dijo.

Con información de Christopher Torchia de México / Agencia AP / Fotografía AP / Eduardo Di Baia, (archivo)

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.