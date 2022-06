Muere Gleycy Correia, Miss Brasil 2018, tras una operación para extirpar las amígdalas

Gleycy Correia, ganadora del título Miss Brasil en 2018, murió este lunes a los 27 años tras una complicación por una cirugía de amígdalas. De acuerdo a diversos medios, tras la cirugía, la modelo presentó un paro cardiaco y una hemorragia en su casa; posteriormente fue llevada al hospital donde permaneció en coma por dos meses y murió por un ataque al corazón.

“Gleycy se sometió a una cirugía para extirpar las amígdalas y después de cinco días en casa tuvo una hemorragia”,expresó Lidiane Alves Oliviera, portavoz de la familia. Lidiane indicó que la hemorragia le había provocado un infarto el pasado 4 de abril y desde entonces ella había permanecido en coma y sin actividad neurológica.

"He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe", escribieron a través de las redes sociales de Correia. Tras su muerte, los familiares de Gleycy Correia aseguran que hubo negligencia por parte de los médicos que la atendieron.

"Mi hermana tenía problemas para tragar cosas. Ni siquiera podía tragar helado. Y luego preguntó si podía cepillarse los dientes. Ni siquiera hubo un seguimiento postoperatorio" dijo Douglas Correia, hermano de la Miss Brasil.

Cabe mencionar que en una publicación del 2021, la Miss Brasil, confesó las ganas de cambiar a su país. “Ojalá muchas cosas fueran diferentes por aquí. Ojalá mis hermanos fueran perfectos. Ojalá fuera perfecto. Pero no lo somos. La única forma que tengo de cambiar Brasil/mundo es hacer mi parte, y en eso me he dedicado. ¡Que el Señor me dé poder para hacer más que suficiente!”, se lee en el post.

Gleycy Correia era un ejemplo a seguir para muchas personas quienes admiraban que la joven nunca olvidó sus raíces, tras enterarse del fallecimiento de la modelo no dudaron en expresar sus condolencias a la familia.

“Una diosa se fue al cielo”, “Siempre serás motivo de ejemplo y orgullo para todos nosotros. Te vamos a extrañar para siempre. Señorita”, y “Dejas detrás mucho anhelo y corazones rotos, pero también muchos recuerdos maravillosos que abrigarán nuestros corazones. Tu memoria vivirá para siempre con nosotros.”, son algunos de los mensajes en las redes sociales de la Miss Brasil.

