Muere Alfredo Palacios a los 72, ¡el Estilista de las Estrellas!

Tras el reciente fallecimiento de Daniel Urquiza, "El Rey de las Extensiones", el mundo del espectáculo mexicano se ha vuelto a pintar de luto; este domingo 25 de octubre se ha dado a conocer que murió el reconocido estilista de las estrellas, Alfredo Palacios a la edad de 72 años.

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter de "Salud y Belleza" -el programa radiofónido de Grupo Radio Fórmula para el que el estilista laboraba-, que se informó sobre el lamentable hecho. Así se puede leer en su publicación de hace apenas una hora.

"Nunca hubiésemos querido compartir esta noticia. Hoy es un día de tristeza para el equipo de "Salud y Belleza". Este domingo 25 de Octubre ha fallecido nuestro Rey de la Radio. Les informamos de manera oficial que nuestro Alfredo Palacios ha fallecido. Descanse en Paz".

La famosa celebridad en México, trabajó en embellecer aún más a famosas actrices y cantantes como Verónica Castro, Laura León, María Victoria, Irma Serrano, entre otras muchas más.

Se sabe que a principios del 2020, Alfredo Palacios fue internado de emergencia por problemas de circulación en una de sus piernas, motivo por el cual, estuvo aproximadamente 18 días en el hospital, según reportes de otros medios mexicanos.

Nunca hubiesemos querido compartir está noticia. Hoy es un día de tristeza para el equipo de "Salud y Belleza". Este domingo 25 de Octubre ha fallecido nuestro Rey de la Radio. Les informamos de manera oficial que nuestro Alfredo Palacios ha fallecido. Descanse en Paz. pic.twitter.com/ZBjFmDxsfn — Alfredo Palacios (@SaludYBellezaAP) October 25, 2020

En la cuenta de Instagram bajo el perfil de @saludybellezaap del mismo programa radiofónico, se pueden ver los momentos que el fallecido estilista compartió a lo largo de su vida tales como momentos recientes así como del pasado, en los que se le puede ver trabajando con estrellas así como Maribel Guardia, Silvia Pinal y Olivia Collins.

Aún no se han dado a conocer los motivos de su muerte que ha teñido de color gris al medio del espectáculo y de la farándula mexicanos.

Por su parte, una de las Divas de México como lo es Lucía Méndez expresó su tristeza en un mensaje de voz; esto, de acuerdo a información de otros medios:

"Yo la verdad estoy muy triste, porque hoy se murió Alfredo Palacios, un amigo entrañable de momentos muy importantes de mi vida, siempre. Un amigo que se desaparecía cuando te iba bien, pero cuando te iba mal, era el primero que estaba ahí.

"Lo único que les puedo decir es que murió un triunfador, un líder, un número uno en la radio durante muchos años, con su estilo sencillo y neta, como era él. Me da mucho gusto porque ya no está sufriendo, ya no le está doliendo nada y lo único que quiero es que tenga una elevación maravillosa que Dios lo guarde en su gloria y que verdad lo recordemos con muchísimo cariño. Descanza en paz, Alfredo".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.