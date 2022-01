Moviendo caderas, Shakira presume éxito con más de 3 billones de vistas en YouTube

No cabe duda que cada canción en la carrera de la cantante colombiana Shakira, es todo un éxito, y "Waka Waka" no es la excepción; incluso, la colombiana presumió hace poco, la gran aceptación del tema a nivel mundial en cuyo vídeo con más de 3 billones de vistas en YouTube, aparece ¡moviendo caderas!

Y efectivamente, se trata de un tema escrito y creado para el Mundial de Futbol del 2010, siendo "Waka Waka" (Esto es África), la Canción Oficial de la Copa Mundial de la FIFA que tuvo sede en Sudáfrica, por lo que los ritmos, los colores y el folclor del país sede, no pudieron faltar.

Además de la habilidad para el bailar -característica con la que Shakira se ha dado a conocer por todo el mundo-, la coloca como una de las estrellas favoritas de sus millones de fanáticos tras verla mover sus caderas de esa forma.

Y para hacer alarde de su participación como la cantante oficial del evento futbolístico más grande a nivel mundial, Shakira, compartió a través de su cuenta de Instagram, así como en otras ocasiones, el éxito obtenido a más de una década de su lanzamiento.

That’s unbelievable! I just saw that 'Waka Waka' has reached 3 billion views on YouTube! Thank you guys for dancing alongside me in a video (and song) that brought so much joy into my life" (¡Eso es increíble! ¡Acabo de ver que 'Waka Waka' ha alcanzado los 3 mil millones de visitas en YouTube! Gracias chicos por bailar junto a mí en un video (y canción) que trajo tanta alegría a mi vida).

Y tras verla mover la cadera con tanta facilidad, la colombiana de 44 que está a punto de entrar a los 45 el próximo 2 de febrero que festejará junto con su esposo -el futbolista de origen español Gerard Piqué, quien cumplirá el mismo día sus 35 años-, los fanáticos y seguidores de su cuenta de Instagram no han parado con sus comentarios.

Su paisana, la celebridad colombiana Xilena Aycardi, escribió al respecto del tema: "Yo la tengo rayada de tanto oírla, pero es que me encantaaaaaaaaa, y ese regalazo que me hiciste con el tour #wakawaka"; así mismo, otros fanáticos, no la dejaron de llamar 'reina': "REINA de corazones, REINA de Latinoamérica, REINA LATINA".

También se lee: "¡Nuestra reina de los mundiales!", "Es que esa canción...", "Todavía obsesionada después de todos estos años", "This song made me fall in love with football" (Esta canción me hizo enamorarme del fútbol), "Legendary song" (Legendario tema), son otros de los 6,124 comentarios que ha generado la colombiana. También se pueden ver un total de 2.954.132 reproducciones y por si fuera poco, ha reunido ya, un total de 546,525 corazones rojos.

