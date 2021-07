Desde la intimidad de su casa y mostrando sus atributos en todo su esplendor, Daniella Chávez dice que no es la más bonita, lo que denota una clara modestia de su parte, pues es evidente que con sus delineadas curvas y exuberantes encantos, es una de las modelos latinas más guapas.

No es un secreto para nadie que Daniella Chávez muestre su figura curvilínea en todo su esplendor, ya sea con poca ropa, transparencias o diminutos bikinis -incluso, de hilo dental con el que se hace ver vestida-; pero leer de su propia fuente que no es la más bonita cuando lo que hace es precisamente presumir su belleza y cuerpazo, ¡sí que es novedad!

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Daniella Chávez, hiciera gala de su belleza y aunque dijo no ser la más bonita, en realidad a lo que se estaba refiriendo es a la letra de una canción del género urbano; que se lee: "No soy la más que le mete, ni tampoco la más bonita, pero le gustó el piquete, el flow de esta mamacita!".

Lo anterior, escrito al pie de la postal en la que la que la también cantante, luce un escotado bañador color azul turquesa y unos tenis de botita, de reconocida firma a nivel mundial, que combinan a la perfección con el bañador de corte sencillo pero muy escotado, que sin duda, deja ver sus atributos.

No por nada, la modelo de 35 años se llevó los piropos más reveladores; algunos de estos se leen: "Buen perfil", "TE VES ESPECTACULAR, HERMOSA", "Most beautiful" (La más hermosa), y un fan italiano no se quedó con las ganas de expresar su fogoso comentario: "Quanto sei bona" (¿Que tan caliente estás?).

Otro más le puso más atención a los tenis: "So cute with the Nike" (Tan linda con el Nike); y luego de llamarla "Perfección", hubo quie exrternó: "Se ve que eres poeta y en el aire las compones, mi vida". Y otro más la contradijo: "Yes tu eres hermosa, súper official".

"Looking soooo beautiful" (Luciendo tan hermosa), "Qué riquísima estás" y otro fan que pecó de honesto la llamó: "Nice whope" (Buena p**a). Al momento, Daniella Chávez ha logrado seducir con su belleza a 188,782 fanáticos y se pueden leer 2,516 comentarios.

