Mon Laferte y las famosas que lucen su pancita imponiendo tendencia en la moda

Entre las celebridades que están esperando bebé actualmente como Rihanna, Kylie Jenner, Christina Ricci, Georgina Rodríguez o Mon Laferte son algunas de las que han decidido lucir su embarazo en todo su esplendor con el fin de dejar huella e imponer moda como mamis dulces y sexis que han resultado ser un boom, pues con anterioridad, las famosas buscaban cubrir su barriga; no así hoy en día.

El embarazo no es tabú. Así lo considera la cantante Rihanna (Barbados, 1988), quien ha mostrado su embarazo en un paseo por Nueva York, en la zona de Harlem, junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, según publica en Instagram.

La estrella del pop, de 33 años, decidió mostrar su embarazo luciendo pantalones vaqueros anchos y un abrigo rosa abierto con la tripa al aire y adornada con cadenas que colgaban sobre el vientre.

Lee también: Sin gota de maquillaje, Irán Castillo presume por primera vez su pancita de embarazo

Por su parte, a modelo Georgina Rodríguez (Buenos Aires, Argentina, 1994), que esta esperando mellizos junto a su pareja el futbolista Cristiano Ronaldo, ha presumido de sus curvas de premamá posando en biquini en la costa de Dubái, donde ha celebrado su 28 cumpleaños con toda su familia.

Ha sido ella misma quien ha compartido en Instagram varias imágenes junto a todos sus hijos durante una jornada de sol y playa. "Muy orgullosa de mi familia. Los sueños se hacen realidad", escribía como título a la foto.

Lee también: Andrea Lagunes revela que su físico le ha impedido protagonizar novelas

Lejos quedaron las prendas premamá amplias y voluminosas, llamadas estilo mesa camilla, cuyo objetivo era disimular la silueta, tapar las curvas de embarazada. Ahora, las mujeres, anónimas y famosas, apuestan por diseños ajustados, presumen de curvas, se siente orgullosas de ser madres.

Así lo hizo Mon Laferte en la última edición de los Grammy Latinos, cita a la que acudió con un traje de chaqueta en tono malva con raya diplomática que llevaba una apertura circular en el vientre con la firme idea de mostrar su embarazo.

La empresaria e hija menor del clan Kardashian, Kylie Jenner (Los Ángeles, California, Estados Unidos, 1997) que espera su segundo hijo junto al rapero Travis Scott, presume de vientre luciendo pantalón vaquero y camisa blanca anudada bajo el pecho, dejando al descubierto su tripa.

La modelo, con 300 millones de seguidores en Instagram, ha subido a su cuenta esta imagen junto a la frase "Soy mujer", un posado con el que pretende dejar claro que ocultar embarazo es cosa del pasado, rompe estigmas.

La actriz Christina Ricci (Santa Mónica, California, Estados Unidos, 1980) también se ha sumado a la idea de lucir vientre gestante y lo hizo en una campaña de publicidad para Marc Jacobs, en la que lucía ropa interior negra y una chaqueta de punto estampada que dejaba al descubierto su avanzado estado de gestación.

La primera "celebrity" en romper tabúes fue Demi Moore con la icónica portada para Vanity Fair en la que posaba desnuda en un avanzado estado de gestación, una idea a la que se han sumado muchas mujeres.

Mítica también fue la imagen de Beyoncé rodeada de flores luciendo con orgullo su barriga de gemelos, aunque ya había defendido el estado gestante de las mujeres cuando en 2011 en los premios MTV mostró su vientre cuando se desabrocho la chaqueta del esmoquin.

Desde hace tiempo las modelos han visibilizado la belleza del embarazo sobre la pasarela como Heidi Klum, Miranda Kerr, Irina Shayk, Coco Rocha, Alessandra Ambrosio, Georgia Fowler o Ashleigh Good.

Olvidados quedan aquellos diseños con mucho vuelo y amplios abrigos que disimulaban la barriga con metros y metros de tela, muchos de ellos aderezados con lazos y adornos ñoños.

Ahora, las cosas han cambiado. Las futuras mamás salen a la calle con prendas que evidencian y muestran su estado de gestación con prendas elástica o bien combinando pantalones de cintura caída con camisas, "tops", rebecas o camisetas que dejan al aire la zona abdominal. EFE

Con información de Carmen Martín GENTE MODA (Crónica) / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía Instagram Mon Laferte

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!