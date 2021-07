Molesta, Daniella Chávez acusa de difundir un vídeo en el que aparece 'tocándose'

Muy molesta y a punto de la lágrima, la modelo chilena Daniella Chávez acusó "a alguien" de difundir un vídeo en el que aparece 'tocándose'; la famosa de 35 años, dijo que dicho clip, lo habían obtenido de su computador; por lo que causó revuelo entre sus fanáticos.

Luego de su reciente viaje a Nueva York, en el que -como siempre mostró sus delineadas curvas-, Daniella Chávez sorprendió y al mismo tiempo asustó a sus fanáticos, al asegurar que fue extorsionada y que robaron un vídeo privado de sus archivos personales.

Fue a través de su última publicación, en la que expresó su descontento y dijo que iría a las autoridades correspondientes a denunciar el imperdonable hecho; así lo contó la también actriz al borde de las lágrimas, no sin antes, escribir una singular descripción al pie de su publicación: "Me están extorsionando, vean el video hasta el final!".

Lee también: Marjorie de Sousa se faja y luce delineadas curvas como la villana más buena

"Quiero informarles que hace algunos días intentaron extorcionarme con un vídeo que robaron de mi computadora donde aparezco tocándome... ¡Me molesta muchísimo esta violación a mi intimidad y más aún que intenten extorcionarme", empezó contando la celebridad de las redes sociales.

Por otro, fue contundente con el mensaje que envió debido a que dejó ver que las cosas no se quedarían así: "Es por eso que he decidido ir a las autoridades y mostrar yo misma este vídeo". Lo que fue suficiente para lograr que dicho clip se haya reproducido al momento, un total de 375,956 veces.

Y por lo consiguiente, sus fanáticos se han quedado a verlo hasta el final, como especificó Daniella. No obstante, dejó las evidencias en su post... Pero no se trata de otra cosa más que una broma por parte de la top model rubia, que literalmente ha jugado con sus seguidores...

Pues en la segunda parte del clip, aparece Daniella vestida muy sensual de negro TOCANDO UNA PUERTA, y del otro lado aparece CONTESTA ELLA MISMA, con un: "Sí, ¿quién toca?", ccontestándose a sí misma: "Soy yo, Daniella".

Lee también: Entre curvas, Daniella Chávez invita a caer en sus redes como Spider Woman

Y después del susto que les pudo haber dado a sus seguidores y de la excpectación que claramente causó entre ellos, han respondido confundidos o hasta un tanto molestos; pues han hecho ver que les causaría tristeza si algo malo le llegara a pasar a la chilena de 35 años:

"Jajaja pensé que era real, a mí me extorsionaron, supuestamente me grabaron desde la camara de mi teléfono, no pasó nada al final, pero ni hablar"; alguien más dijo: "¿Cuál es el chiste"?... Otro fan más tomó la broma con mucho humor: "Por favor dejen una flor en este comentario porque me acabo de morir de la risa. Ya que 'Doña Comedia no midió su chiste y me mató."

Y otro fan, con más sentido del humor aún, le hizo saber a Dniella: "Linda... te tocas lindo". Al momento, el singular vídeo de Daniella Chávez, tiene un total de 1,891 mensajes y 90,038 'Me gusta'.

Síguenos en