Modela Marlene Favela sofisticado outfit con el que no convenció a sus fans

Sin duda alguna, la actriz Marlene Favela, es una digna representante de la belleza femenina, pues tras ser una de las intérpretes con más aceptación en el medio del espectáculo tanto mexicano con su incursión a Televisa y más tarde a Telemundo y Univisión en Estados Unidos, tambiés es una celebridad de la moda y el estilo.

Como toda una mujer empoderada, luce la actriz oriunda de Durango, México, pues además de ser poseedora de innegable belleza, a sus 43 años, mantiene una envidiable y delineada figura física, tras haberse convertido en mamá hace un año.

En su cuenta oficial de Instagram, se puede ver cómo Marlene cautiva con sus miles de outfits de todo tipo, colores, texturas, complementándolos con accesorios muy a doc para cada atuendo; los sombreros, es uno de los accesorios que más le gusta modelar a la guapa actriz.

Sin embargo, tal y como enuncia el refrán "A cualquier cocinero se le queman las habas", así le pasó esta vez a la bella histrionisa, protagonista de "Gata Salvaje", telenovela con la que cosechó fama internacional.

Fue el pasado 9 de octubre, que la protagonista de "Pasión y Poder" (2015), compartió en su perfil personal de la red de la camarita, un outfit, que aunque destaca su delineada figura, y sin lugar a dudas, su rostro luce perfecto, esta vez no convenció a sus seguidores por las siguientes razones:

El outfit que consta de un leggins y un top estampado con figuras de la edad media en el que destacan colores como rosa pastel, dorado y azul agua -que más bien parece un atuendo deportivo para hacer una buena rutina de ejercicios- Marlene lo combinó con color negro.

Pues tanto el bolso con una cadena en plata (cromado), como unas zapatillas escotadas y un chaleco como de peluche, que aunque resaltan entre los suaves colores de la vestimenta, no van con dicho look, según aseguran sus seguidor@s.

Por otro lado, los mismos dicen que, si bien, no pueden negar la belleza de la actriz, el look completo tampoco va con la personalidad de Marlene, pues ella los tiene acostumbrados a modelar mejores diseños con los que se ve más guapa, con más porte y más personalidad.

Pero cuando se tiene todo en la vida, no queda más que experimentar, como lo hizo Favela recientemente.

Y junto a la serie de fotografías que Marlene compartió describió: "Hoy fue un día muy productivo, gracias por tantas bendiciones!"; "Amo trabajar con profesionales" [maquillista y peinador] y "La última de hoy!".

Adriana Fonseca, Marisol González y Ninoska Vázquez, quienes son dignas representantes de la belleza, aplaudieron el look de Marlene. Mientras que otras usuarias destacaron:

"Ok ok ok... el abrigo y las trensas es demasiado con el traje de estampados, solo con el estampado es suficiente y hubieras buscado unos zapatos de diferente color ... odienme no me importa lol"; "Pues ese look te queda horroroso", y otro comentario más que se puede leer dice: "Que calor amiga aún no es tiempo de chaleco de peluche".