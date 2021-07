Mientras baila, Chiquis Rivera expone la tanguita con un traje transparente

De nueva cuenta, Chiquis Rivera, volvió a causar furor en internet tras compartir un video en sus redes sociales en donde aparece bailando sensualmente mientras expone la tanguita con un traje transparente durante un paseo en yate.

Ante la ajetreada agenda de trabajo que tiene la hija de Jenni Rivera, está quiso darse un respiro para irse de fiesta con algunos de sus amigos, en donde aprovechó para sacar sus mejores pasos de baile. Fue a través de su perfil de Instagram, que Chiquis Rivera sacó su lado más atrevido mientras baila a ritmo del tema “Mi cucú” de La Sonora Dinamita.

“No te metas con mi... CUCÚ! Vive TU vida, a TU manera... porque al fin y al cabo la gente que no es feliz te va criticar, hagas lo que hagas!”, escribió la ex de Lorenzo Méndez para acompañar el atrevido video en el que expone la tanguita.

Lee también: Chiquis Rivera deslumbra mostrando su belleza al natural y sin maquillaje

Pese a que la intérprete de regional mexicano recibió un sinfín de halagos donde sus fans no dudaron su belleza y curvas, hubo otros que no dudaron en burlarse de ella, pues no veían resultados de la agua de limón que consume para bajar de peso, pues con el traje transparente la cantante exhibió perfectamente su cuerpo, tal y como es.

“Me gusta tanto tu seguridad, en todos los aspectos. Felicidades eres hermosa”, “ Pinche pedorrote te cargas Chiquis”, “Todo eso se tragaba lorenzo”, “ Dejo de tomar agua con limón.”, “Amiguis mas limón al aguita para bajar”, “ No le veo mucho efecto al agua de limón”, “Ay no funcionó el té con limón”, son algunos comentarios que circulan en las redes sociales en contra y a favor de Chiquis Rivera.

Cabe mencionar que constantemente Chiquis Rivera se vuelve tendencia en las redes sociales, gracias a sus atrevidas imágenes en los que deja poco a la imaginación, o los videos donde realiza suculentos movimientos con los que muestra todo lo que dejó ir Lorenzo Méndez.

Todo parece indicar que a la hija de La Diva de la Banda poco le importan las críticas, pues ya está acostumbrada a ellas, pues desde que se dio a conocer que supuestamente había mantenido una relación con el esposo de su madre, Esteban Loaiza, Chiquis Rivera ha estado en boca de todos, por lo que ella ha indicado que vive su vida, haciendo lo que le plazca.

Actualmente Chiquis Rivera es una de las artistas más polémicas y con más popularidad en las redes sociales, pues, aunque genera toda una controversia en internet por sus atrevidas publicaciones, nadie es ajeno a la belleza de la cantante, pues cualquiera puede caer rendido ante sus encantos, tal y como lo hicieron recientemente los Dos Carnales.

Lee también: Así lucía Marlene Favela en su primer trabajo en la televisión

Resulta que la intérprete de Paloma Negra acaparó miradas con sus sexys atuendos durante los Premios Juventud, donde debutó como conductora, sin embargo, fue un televidente quien captó a los músicos de Los Dos Carnales admirando las peligrosas curvas de Chiquis Rivera.

Síguenos en