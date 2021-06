Mientras baila, Aracely Arámbula presume vestido transparente sin sujetador

Como si el mundo se fuera a acabar, así movió el bote Aracely Arámbula mientras presumía sus curvas en un vestido transparente negro en el que derrochó sensualidad y belleza y levantó revuelo en redes, dejando a sus fans con la boca abierta.

La protagonista de “La Doña”, producción de Telemundo, se lució mientras bailaba ante la cámara al ritmo de la canción “Duro y suave”, de Leslie Grace y Noriel, y contagió a todos con sus sexys moviemientos que estuvieron a punto de causarle un incidente menor frente a la cámara.

Y es que Aracely Arámbula apareció moviendo sus curvas sin sujetador debajo del vestido, lo que sorprendió a sus admiradores, quienes se deleitaron con la impresionante visión que les ofreció la famosa mostrando sus mejores pasos.

En su cuenta oficial de Instagram, en la actualmente suma 5.7 millones de seguidores, la ex de Luis Miguel compartió un video en el que se muestra bailando al ritmo del reguetón mientras canta y presume su retaguardia, aunque lo que más llamó la atención fueron sus encantos delanteros debajo de las transparencias.

“Sábado de fiesta. Como si el mundo se fuera acabar… Sin miedo que a mí no me asusta”, se escucha en el clip y ella repite las palabras muy a su estilo: “Dale duro, que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta…”, dice la “Chule” y manda besos a sus fans.

La publicación inmediatamente tuvo miles de “Me gusta” y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes siguen sin creer que Luis Miguel haya dejado ir a semejante manjar de los dioses, pues la belleza de Aracely Arámbula está fuera de este mundo.

“Increíble, siempre nos sorprende, te amamos”, “Y pregúntense si no fue el ‘Sol’ el hombre más tonto sobre la tierra al dejar (a esta) súper hermosa mujer”, “Cosita bonita”, “Pura mujer amargada, con la envidia hasta el tope. Tú síguele que eres una mujer muy bonita y los años no se cuentan cuando uno es intensamente feliz”, “¡Qué hermosa y sexy!”, “¡Cómo lo mueve esa muchachota”, fueron algunos de los comentarios que cosechó la publicación de la protagonista de “Las vías del amor”.

La actriz se ha convertido en una de las favoritas de las redes sociales donde suele compartir imágenes que quitan el aliento y tiene mucha interacción con sus admiradores, invitándolos a que se registren como parte de sus clubs de fans con su habitual simpatía, que ha enamorado a propios y extraños.

Aracely Arámbula también continúa promoviendo su proyecto más reciente, como Altagracia Sandoval en “La Doña”, así como su participación como conductora del reality MasterChef Latino, el cual se transmite vía digital, aunque se perfila para ser la presentadora titular cuando se realice la próxima edición en México, tras la salida de Anette Michel.