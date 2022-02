Michelle Vieth y Lorena Herrera, impresionadas con la belleza mexicana en elección de reinas

La noche del sábado fue de júbilo y algarabía para el puerto de Mazatlán, Sinaloa, México, tras reanudar su Carnaval Internacional para la que será su edición número 124 este 2022 y fueron las actrices Michelle Vieth y Lorena Herrera, quienes se quedaron impresionadas con la belleza mexicana en la elección de reinas para la máxima fiesta del pueblo mazatleco.

Fue en punto de las 8:00 pm que comenzó el espectáculo en el fastuoso teatro Ángela Peralta, aunque con unas horas de anticipación, arribaron al lugar en pleno corazón del centro histórico de Mazatlán, Michelle Vieth y Lorena Herrera, además de Kristal Silva (Nuestra Belleza México 2016), y la guapa modelo y coreógrafa Jenny García, quienes tuvieron la responsabilidad de emitir su voto para deliberar a las gnadoras de la noche.

El evento fue impecablemente conducido por el presentador de TV Juan José Ulloa, quien actualmente figura como parte del elenco del programa de espectáculos "Cuéntamelo ¡YA!" de Televisa y por Perla Guzmán, una celebridad anfitriona.

El cuarteto de bellas famosas, quienes ocuparon un lugar importante en el panel de jueces, compartieron algunos momentos vividos tras bambalinas -en plena sesión de maquillaje- y ya en su lugar para emitir su voto y algunos otros momentos como en las playas del puerto.

Una de las sorpresas de la noche para las famosas, fue enterarse que la actriz y cantante Lorena Herrera es originaria del estado de Sinaloa, prácticamente la ciudad de Mazatlán, por lo que no pudieron evitar mostrar su asombro, pues compartieron parte de la cultura del puerto junto con ella.

Michelle Vieth deslumbró a los presentes con un vestido de pedrería en todos plata y lavanda, y fue a través de sus historias de Instagram, que presumió su elegante outfit y el maquillaje que fue creación de expertas locales.

"Gracias #Mazatlán por tan único recibimiento, los llevo en un lugar especial en mi corazón... Esta #elecciondereynas no fue nada fácil, las mujeres mexicanas somos únicas, diversas y muy especiales, y ayer fue prueba de esto.. FELICIDADES A TODAS!! Fue un Honor ser parte del jurado y parteaguas en #carnavalmazatlan2022 Gracias, Gracias, Gracias... TOP IG STORIES. Nos vemos pronto…", escribió en una reciente publicación la actriz de "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022).

Por su parte, Lorena Herrera deslumbró al público presente -familiares de las candidatas-, con un vestidazo amarillo que dejó muy poco a la imaginación; pues no podía ser menos que la decena de candidatas paisanas que se apersonaron en el escenario en dicho certamen de belleza; la sinaloense, támbién compartió algunos momentos en sus historias de Instagam.

Kristal Silva y Jenny García no fueron la excepción y utilizaron sus cuentas de Instagram para compartir algunos momentos del exitoso evento del sábado por la noche. La conductora del matutio "Venga la Alegría" de TV Azteca, aprovechó para tomarse fotos con la reina de belleza sinaloense Debora Hallal, quien fue elegida como Mexicana Universal 2020, concurso en el que obtuvo la posición de primera finalista y al siguiente año fue la absoluta ganadora de Mexicana Universal 2021 y representó a México en Miss Universo 2021 el 12 de diciembre en Eilat Israel, aunque no logró clasificar al Top 16.

Por su parte, Jenny García no fue la excepción y tras visitar el puerto de Mazatlán, hizo de las suyas en los camerinos del teatro Ángela Peralta, conviviendo con las demás celebridades invitadas al evento. La coreógrafa y bailarina, lució un vestido color beige de encaje y pedrería con el que resaltó su belleza y cuerpazo a pocos meses de haber dado a luz a Luca, su pequeño hijo.

Entre tanto, de las diez participantes que lucieron espectaculres sobre el escenario del recinto, fueron Carolina Pérez quien se coronó como reina absoluta del Carnaval Internacional de Mazatlán e Ivanna Matamoros como reina de los Juegos Florales.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!