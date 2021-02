Michelle Vieth hace explotar Instagram con atrevido y revelador bikini

La actriz Michelle Vieth encendió las redes sociales al subir una foto donde se muestra con un atrevido bikini blanco y rojo, con la cual robó piropos y suspiros a sus seguidores, quienes lo hicieron palpables en los comentarios.

En la imagen, la protagonista de Mi pequeña traviesa, de Televisa, posa para la cámara con un pequeño top blanco sin tirantes y un bikini rojo con volados que hace lucir la perfecta figura que posee a sus 41 años de edad.

La fotografía deja en claro el trabajo que realiza Michelle Vieth para mantenerse joven y con un físico saludable, pues sus músculos y abdomen se marcan perfectamente, pese a que el ángulo de la imagen está volteado.

Lee también: Desde la intimidad de su cama, Michell Vieth enamora

La actriz acompañó su foto con un pequeño comentario en inglés, donde dio a conocer que se encontraba en las playas de Acapulco tomando el sol y relajándose: “Life in better in a kini”, posteó, acompañado por un emoticón de traje de baño.

Tras la publicación, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y le alabaron no sólo el hecho de que comparta este tipo de imágenes, sino lo bella que es y la manera en que luce, y sobre todo, la actitud que tiene hacia la vida.

“Hermosa como siempre”, “Bellísima”, “Wow, divina”, “¡Belleza de mujer! Hermosa y sensual”, “La joya de Acapulco”, “Qué cuerpazo”, “Hermosa desde y para siempre”, “Crush desde que te vi en Amigas y Rivales”, “Life is better with your smile”, “Sólo puedo decir que me encantan tus ojos, eres super hermosa”, y más por el estilo.

No es la primera vez que la actriz de Al Diablo con los Guapos presume su cuerpazo en Instagram pues aprovecha cada oportunidad para compartir su figura en la playa, en las que prefiere lucir con su rostro al natural para disfrutar de la naturaleza.

Lee también: Michell Vieth a 22 años de la novela Soñadoras, así se veía

Michelle Vieth también suele compartir sus actividades cotidianas al lado de sus tres hijos Leandro, Michelle y Christian, quienes hacer su día a día más llevadero y la motivan a seguir manteniéndose para ellos.

Actualmente no se le conoce a la actriz mexicana, nacida en Estados Unidos, algún proyecto televisivo, sin embargo, su calidad en los sets está probada y seguramente pronto tendrá alguna oportunidad esperándola.

El año pasado se especuló su regreso a Televisa pues había posteado en Instagram que se encontraba en sus instalaciones, sin embargo, hasta la fecha no se ha sabido algo sobre algún proyecto o programa en el que participe la “Pequeña Traviesa”.

No cabe duda que Michelle Vieth es una inspiración para las personas que pretenden seguir un estilo de vida saludable y conseguir un cuerpo bien torneado. Pese a tener tres hijos, la actriz demuestra que sí se puede lucir joven y bella, sin importar la edad.