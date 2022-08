Michelle Renaud se roba las miradas posando en bañador bajo el sol Italiano

La guapísima actriz Michelle Renaud se encuentra en Capri, Italia, por motivos de celebración de su cumple número 34, momento que aprovechó para su lucir su envidiable figura, posando con un bañador con el que se robó las miradas de sus millones de seguidores.

Aunque no es el día de su festejo si no hasta el próximo 9 de septiembre, Michelle Renaud decidió comenzar a celebrar con varias semanas de antelación su cumpleaños pero también aprovechó para deleitar a sus millones de seguidores de las redes sociales con su figura.

Michelle Renaud se fue a lo grande ya que optó por llevar a cabo un impresionante tour por Europa en el que se ha dejado admirar bella y sensual luciendo pequeñitos bañadores. La famosa actriz de novelas de Televisa disfruta de la plena flor de su juventud acompañada de el amor de su hijo Marcelo, demás sus seres queridos y sobre todo el éxito de su carrera como artista, hecho que la ha posicionado entre las más reconocidas en el mundo de la pantalla chica en los últimos tiempos.

No cabe duda que además del talento demostrado en cada producción en la que colabora, también cuenta con una amiga fiel, que es su belleza, a la que no pierde oportunidad de presumir y más ahora que se encuentra pasando por una etapa de soltería, misma que se nota la mantiene en un estado de felicidad que no puede ocultar.

Felicidad que ha demostrado al disfrutar de Italia rodeada de sus seres queridos y en las que no ha dudado en dejarse admirar mostrando su escultural figura y aprovechando al máximo cada momento que la vida le obsequia, pues quien no lo haría tras tener como destino la bahía de Nápoles, sobre las mismos rincones de Europa.

A solo unos días de congratular un año más de vida, la protagonista de estremecedoras telenovelas como ‘Hijas de la luna’ y ‘La Herencia’, obsequió a sus fans unas fotografías en las que posa frente al hermoso y cálido mar con un bikini de color azul, con el que desborda un toque de elegancia y atrevimiento.

“Capri es para la gente caprichosa, es todo lo que voy a decir”, frase con la que acompañó sus encantadoras imágenes en las que posa en bañador y en las que se le ve que se divierte bajo los rayos del sol. Como era de esperarse dichas fotografías no pasaron desapercibidas para sus fans y de manera inmediata sumó más de 63 mil Me Gusta y la famosa se llevó cientos de halagos.

