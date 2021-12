Michelle Renaud revela su secreto extremo para mantenerse joven

Las bajas temperaturas nunca habían tan de lado de la actriz Michelle Renaud, quien demostró que es uno de sus secretos para mantenerse joven, bella y de paso, muy esbelta; y es que, aunque la protagonista de telenovelas siempre ha mantenido una exquisita figura, no están de más algunas otras estrategias para conservar su envidiable físico.

A través de su cuenta de Instagram, la ex pareja de Danilo Carrera, hizo un challenge (reto) y desafió a las muy bajas temperaturas metiéndose a una tina con agua fría y de paso, con hielos; reto que realizó para demostrar su fuerza de voluntad, entre otras cosas.

Con una sonrisa dibujada en su rostro y muy 'quietesita', fue como lució Michelle Renaud en bikini, al mismo tiempo que protagonizaba el "#icebucketchallenge" mientras se dejaba captar por la cámara. Y es que, es posible que la actriz de 33 años, se esté preparando para lucir más bella que nunca en "La Herencia... Un Legado de Amor" telenovela que próximamente protagonizará junto al chileno Matías Novoa, que está siendo producida por Juan Osorio para Televisa.

Y como aquel dicho que enuncia que en el mar, la vida se vive mejor, la madre del pequeño Marcelo escribió: ""En el hielo la vida es más sabrosa", mientras escuchaba La Vie En Rose de Emily Whatts.

Lo que por supuesto generó las reacciones y comentarios de más de uno tras la publicación de su vídeo del pasado domingo 12 de diciembre; así como bastantes reproducciones.

"Ponle un tang de horchata", escribió su amigo Daniel Sosa, mientras que Poncho Denigris, dijo: "Yo quiero!!! Dónde pido esa tina???". Pero las ocurrencias de sus fans saltaron a la vista y no dudaron en preguntar: "Ya te podemos decir 'la señora de los hielos'? #preguntaseria", aludiendo a la famosa serie de Telemundo "El Señor de los Cielos", protagonizada por Rafael Amaya.

Alguien más dejó ver su curiosidad y preguntó: "Para q es eso?", y otro famoso se unió a los comentarios de los demás: "Échale azúcar y limón ahora"... Y las sorpresas seguían entre los seguidores de la actriz: "Ay Dios mío, como aguantas Michelle?"...

Y otros followers le advertían: "Cuando te dé 'algo' , luego no digas nada", "Qué bonita esa carita de ángel", "Ahora todos en la moda del hielo", "Eso es buenísimo para toooodo el cuerpo", "Donde se consigue el recipiente?" o "No te vez así como muy feliz", son otros de los 430 comentarios que se leen tras la publicación de Michelle Renaud; misma, que ha generado también alrededor de 81 mil corazones rojos.

