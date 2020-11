Michelle Renaud revela que su mamá fallecida sigue muy presente

Una de las actrices jóvenes con más privilegios actorales de Televisa, es Michelle Renaud. Sin embargo, pese a sus éxitos en las telenovelas, su vida no se ha tornado fácil, luego de que en 2014, su madre, la señora Laura Ruesga, falleciera en consecuencia del cáncer de mama que según contó la actriz, la invadió completamente ocasionándole Metástasis, lo que a su vez le generaba uno de los dolores más impresionantes que el cuerpo humano pueda sentir.

Fue en una entrevista con Ricardo Escobar para el programa "Hoy", que la actriz que está próxima a estrenar telenovela junto a su novio Danilo Carrera, que contó algunos detalles de cómo se comunica con su mamá a seis años de que ya no está presente en su vida:

"Yo la recuerdo con mucha admiración, mucho amor, la verdad es que la tengo súper presente, siempre lo he dicho, tírenme de loca, pero está al lado de mí todo el tiempo, se hace presente. Mi primer protagónico -La sombra del pasado- vino al mes de que ella murió", destacó la actriz.

La novia de Danilo Carrera, contó de forma muy natural cómo fue que falleció su mamá en uno de los momentos más fuertes de su vida; cuando ella le decía que se fuera tranquila, que ella iba a estar bien y que le estaba muy agradecida de lo que hizo por ella en su vida. Incluso dijo que el número 33 es la forma de comunicarse con su mamá; pues siempre se le manifiesta en cualquier momento de su vida:

"Y mi manera de sentirla es con el 33 (número); siempre que estoy pensando en ella, volteo -al reloj- y es la hora 33, que pasa la placa del coche 33; un día, al principio cuando recién murió, el 33 y yo no teníamos nada que ver antes de la muerte de mi mamá, en cuanto se muere mi mamá lo empiezo a ver por todos lados, me despertaba a las 6:33 o 7:33", reveló Michelle.

Y agregó: "Un día voy en el coche y le digo 'mamá, si eres tú que te quieres manifestar déjamelo mucho más claro', y en eso se me mete un coche 33, con placa 33, y se me meten 3 (carros) 33, y yo así de... [sorprendida]".

También dijo que para seguir recordando la memoria de su madre, hace su altar junto con su hijo Marcelo, a quien le cuenta quién era su abuelita, así como demás familiares con el fin de que el pequeño no los olvide, así como inculcarle las tradiciones mexicanas.

El 19 de octubre ce 2016, la protagonista de "Quererlo Todo", compartió una fotografía de su mamá, para que le dedicó emotivo pero reflexivo mensaje:

"Mi mama murió hace dos años de Cáncer de mama, es lo peor que hemos vivido mi familia y yo, no sólo su muerte si no la enfermedad, ver cómo la persona que más amas sufre todos los días dolores insoportables, miedos horribles, ir viendo cómo se va terminando; es una pesadilla...

Siempre dije que el Cáncer no le da a una persona, le da a toda la familia. Por eso les suplico que se chequen, que como mujeres aprendamos a tocarnos para detectar alguna bolita a tiempo y sobre todo que cuidemos nuestra alimentación, nuestras emociones y pensamientos. Creo que a pesar de los químicos, el ambiente y todo lo que afecta para que tu célula se vuelva cancerígena, también afectan todas emociones no expresadas y reprimidas que tenemos, hay que liberarnos y dejar ir todo lo que no nos sirve!...

Hay que amarnos a nosotros mismos y ponernos antes que los demás, cuidémonos, chequemonos!! Tratemos de evitar esta horrible enfermedad! Y si hoy tú tienes Cáncer o alguien de tu familia, te mando TODO MI AMOR, porque pienso que esta enfermedad se cura con mucho amor, muchos abrazos, apapachos, paciencia, conciencia y cuidándonos y amándonos lo suficiente para cambiar todos nuestros hábitos por hábitos más saludables, ánimo, que los planes de Dios son perfectos!!...".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.