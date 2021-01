Michelle Renaud publica foto junto a Danilo ¿se reconciliaron?

Los protagonistas de la exitosa telenovela Quererlo todo, Michelle Renaud y Danilo Carrera, posaron juntos en una fotografía por lo que esto dio pie a que los actores de Televisa se habían reconciliaddo, sin embargo, y desafortunadamente para los fans de los famosos esto no ocurrió, pero con la imagen la pareja ha dejado en claro que tiene una excelente relación de amistad.

Fue Michelle Renaud quien puso las redes de cabeza, al publicar una fotografía donde se deja ver con su ex, Danilo Carrera, pero solo se trata de una imagen al lado del elenco de la existosa telenovela “Quererlo Todo”, donde obviamente, el protagonista del proyecto tenía que aparecer.

En la imagen se puede ver claramente a una parte del elenco de la trama, muy sonrientes ante tantas muestras de cariño de la gente hacia la telenovela, agradeciendo por tanto apoyo y preferencia.

“Nosotros lo Queremos Todo! Gracias por su preferencia Cuando hay un buen equipo el trabajo se convierte en juego”, fue como se expresó Michelle Renaud de sus compañeros de trabajo entre ellos su ex.

El final de una relación siempre es motivo de tristeza, pero no para Michelle Renaud y Danilo Carrera, quienes tras anunciar que su noviazgo llegaba a su fin, dejaron en claro que su amistad seguía intacta, al igual que su compañerismo.

“Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita , queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en Quererlo Todo”, de esta manera la protagonista dio a conocer su ruptura.

La publicación superó las 27 mil reacciones de seguidores y colegas del medio, quienes también le dejaron mensajes de aliento, en este momento tan duro para Michelle Renaud, como Grettell Valdéz, Eugenia Cauduro, Florencia de Saracho, entre muchos otros que le manifestaron su sentir.

“Que linda manera de enfrentar la vida #todoconamor ᄂ️no hay más (Grettell Valdez)”, “El amor cuando es amor no se acaba, solo se transforma. Te adoro (Eugenia Cauduro)”, “Te quiero mi Pedorra hermosa y a Danilito lo voy a extrañar mucho (Florencia de Saracho)”, “Qué triste, me deja sin palabras la noticia. Parecían la pareja ideal”, “Ya no creo más en el amor, dios es que ah, ustedes eran la mejor pareja”, fueron uno de los miles de mensajes al pie de la publicación.

Michelle Renaud y Danilo Carrera era una de las más queridas del medio, y aunque ninguno específico cuál había sido el motivo de su ruptura, surgieron rumores de que había habido una tercera en discordia y se trata de la actriz Scarlet Gruber, quien también participa en la novela, sin embargo, ella dejó en claro que no tenía nada que ver con el protagonista del melodrama.

"Me rehúso a seguir recibiendo mensajes que insinúan que yo tuve algo que ver en la ruptura de Michelle Renaud y Danilo Carrera. Esto lo dejé bien claro: los tres somos unos profesionales. Yo no tengo nada que ver y si necesitan chismes, por favor busquen en otro lado, aquí no está”, finalizó la actriz de Quererlo Todo.