Michelle Renaud presume espectacular figura con bañador que se le pierde

Luego de terminar la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), la actriz Michelle Renaud se ha dado una escapadita a Europa y desde las playas más encantadoras, ha presumido espectacular figura con sus bikinis más chiquitos, como el bañador que se le pierde y cuyo color se confunde con su piel.

Se trata de un bikini de tono rosado que se confunde con la piel bronceada de la actriz de 33 años que con su belleza ha puesto al mundo digital de cabeza. A mediados de este mes de agosto, Michelle Renaud compartió una de sus publicaciones más sexis a través de sus historias de Instagram.

Mismas que fue compartidas por el sitio de Instagram @famoustories1 que se dedica a recopilar las historias más atrevidas de las famosas del medio del espectáculo, y en la misma se puede ver a la también protagonista de "Quererlo Todo" (2020-2021) luciendo todo lo que tiene ¡de espaldas!

Sin problema alguno, Michelle Renaud posó de espaldas a la cámara y con su sonrisa más encantadora y ciertamente sugerente, se lució sin reparo alguno en una lancha y con el mar de fondo.

Y ante ello, la ex novia de Danilo Carrera se ha ganado halagadores comentarios, sobre todo de parte del gremio masculino, a través de este perfil. Entre estos se lee: "Una delicia de mujer", "Que bella y sexy flaquita mmm" o "Rico".

Y es que no ha sino ni uno ni dos, sino varios los bikinis que la guapa actriz ha tenido a bien lucir durante su estancia por playas europeas de países como Croacia, España o la isla de Capri, Italia. Pues entre sus post de Instagram ya hasta hizo reaccionar al actor chileno Matías Novoa, quien fue su pareja el exitoso melodrama de Televisa.

Michelle aún se encuentra disfrutando de las paradisíacas playas de Ibiza, España, con dos de sus primas, según informó a través de su perfil de la red de la camarita y entre fotos y vídeos, ha conseguido llamar la atención de muchos de sus seguidores.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!