Michelle Renaud presume cuerpazo al darse un baño en tina llena de hielo

Desde hace unos meses Michelle Renaud ha implementado el método conocido como Wim Hof para obtener beneficios en su cuerpo. Y como parte de está actividad, la famosa se mete a una tina llena de hielo tal y como lo hizo hace unas horas en donde además de demostrar su compromiso diario, la protagonista de La Herencia presumió tremendo cuerpazo que se carga.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Michelle Renaud presumió que sigue al pie de la letra esté método para obtener todos los beneficios que este deja. La actriz se dejó ver sin una gota de maquillaje y con un bañador de dos piezas de color negro con el que dejó a la vista de sus millones de seguidores el tremendo cuerpazo que tiene.

En el video que dura unos segundos, la estrella de televisión aparece sumergida en la tina con hielos para después ponerse de pie y lucir su esbelta figura. La actriz generó una vez más toda una controversia tras su publicación, pues mientras unos la apoyan otros se le fueron encima supuestamente por promocionar este método que contrario a traer beneficios en el cuerpo puede traer consecuencias.

Cabe mencionar que la protagonista de ‘La reina soy yo’ y ‘La sombra del pasado’, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto personal como profesional, pues además de protagonizar la telenovela La Herencia también se le dio la oportunidad de interpretar el tema de la novela que se escucha al final, razón por la que la famosa no descarta en agún futuro lanzarse como cantante.

“¡Claro!, sería mi sueño, obviamente la gente siempre va a saber mi rango de voz, mi color de voz y todo, no haría estas carreras donde engaño a la gente. Si de pronto se diera ese camino lo agarro, me encantaría, pero por lo pronto estoy de actriz, feliz, disfrutando de esta canción Regálame un instante, que digo ‘¡ay, Dios mío, mi primer canción!’”, dijo Renaud durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa.

Asimismo, la ex pareja de Danilo Carrera reveló que de llegar a cumplir su sueño de convertirse en cantante, lo que más desearía es subirse a un escenario y dar un gran concierto.

“Me encanta que me hayan dejado cantar el tema de salida, porque la gente que me ha seguido, mi familia, la gente que me conoce, sabe que es el sueño más grande que yo tengo, que siempre dije ‘ok, voy a hacer las paces, porque mi talento está en otro lado, pero no voy a abandonar mi sueño’. Yo cuando cierro los ojos, sueño que estoy en un auditorio lleno, cantando, cada vez que veo gente cantando digo ¡wow!, cuando vimos a Angela (Aguilar), yo decía ¡wow!, imagínate tener su voz”, manifestó.

Por otro lado, Michelle Renaud descartó tener una relación con Matías Nova. “A nosotros ya nos habían sacado chismes, justamente porque ya había rumores de que íbamos a trabajar juntos, yo no sé, los rumores los convirtieron en otra cosa, pero ahorita estoy en una etapa de mi vida donde estoy soltera, feliz, no busco pareja, es la primera vez en vida que no busco pareja”, señaló.

