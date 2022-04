Michelle Renaud presume cómo queda después de la hielo terapia en diminuto bikini

Desde hace tiempo, la actriz Michelle Renaud viene proponiendo una nueva terapia muy saludable para el cuerpo en muchos sentidos; se trata de la hielo terapia y recientemente presumió cómo queda de tonificada después de salir de la tina con hielos ¡en diminuto bikini!

Pues la protagonista de "La Herencia... Un Legado de Amor" (2022), apuesta por este tipo de terapias que ofrecen varios beneficios para la salud, entre estos, ayuda a mejorar la figura física, tonifica el cuerpo, ayuda a quemar grasa, ayuda a quitar celulitis, da mucha energía y proporciona endorfinas y serotonina al cuerpo.

Pues de acuerdo con Wikipedia, la endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina son cuatro químicos naturales (hormonas) conocidos como “el cuarteto de la felicidad”. Este nombre se debe a que dichas hormonas están involucradas en procesos biológicos que desatan el sentimiento de felicidad.

Por lo que Michelle Renaud apuesta por seguir metiéndose a la tina con hielos, pues incluso dice que tras ser elegida como protagonista de "La Herencia" -producción de Roy Rojas y Juan Osorio para Televisa Univisión-, no tiene tiempo de ir al gym y la terapia le ayuda a conseguir lo que normalmente se logra haciendo ejercicio y yendo al gimnasio.

"Métete a los HIELOS!! Te ayuda a mejorar tu figura impresionante !! Y estoy segura que si le sumas deporte o gym vas a ver cambios impresionantes en un mes. #wimhofmethod #sraice #bodylove #yametete #michellerenaud #actresslife", escribió en la descripción de su vídeo.

Por supuesto, algunos colegas del medio artístico, entre ellos, Daniel Elbittar -quien comparte créditos protagónicos en "La Herencia"-, ha escrito: "Métanse en un sopa. También es bueno pal cuerpo ajjajaja", mientras que la presentadora de televisión Claudia Lizaldi, escribió: "Me URGE".

Alejandra Rodríguez -manager de artistas como Marjorie de Sousa-, expresó: "Yo quiero pero me da miedo" y Yolanda Ventura hizo ver que por ningún motivo se metería a una tina con hielos: "Ni locaaaaa soy super friolenta".

Y los comentarios de sus seguidores no faltaron: "Yo no me meto en hielo pero me baño con agua fría y si se siente muuuuuucho la diferencia, hasta el pelo se ve con más brillo"; aunque al parecer, a algunos no les ha gustado el tema:

"Ya sabemos que te encanta meterte en hielo, ya conocimos por ti sus beneficios, ya cambia de tema, realmente no te hace más ni menos, ni mucho menos tienes un súper poder por hacerlo. Gracias totales" o "Hay gente en el mundo que no tiene agua para beber en Francia".

Al momento, Michelle Renaud ha logrado cautivar a 51,515 seguidores y se pueden leer los comentarios de 702 de ellos.

