Michelle Renaud, más diosa que nunca en Capri, Italia; Matías Novoa reacciona

Luego de dar vida a Sara del Monte en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" y de ser otro proyecto más, la actriz Michelle Renaud se la está pasando de lujo en la isla de Capri, Italia y tras mostrarse más diosa que nunca, hizo reaccionar al actor chileno Matías Novoa.

Y es que además de compartir créditos protagónicos en la producción de Juan Osorio y Roy Rojas para TelevisaUnivisión este 2022, Michelle Renaud y Matías Novoa fueron parte de la segunda entrega de la cinta "Doblemente Embarazada" que en 2019 fue protagonizada por Maite Perroni, y también fueron pareja.

Por lo que se ve que hay una conexión muy especial entre ambos. Y es que la actriz de 33 años, se lanzó a la aventura a la isla de Capri, Italia y se subió a un yate en el que recorrió las aguas del Golfo de Nápoles, quedándose maravillada de las bellezas naturales.

La protagonista de telenovelas, aprovechó para lucir cuerpazo con un atuendo de playa de sujetador, falda larga con pronunciada abertura y un accesorio de cadenas doradas que hicieron juego y le dieron mucho estilo a su outfit color verde olivo.

"Capri... El mar es un espectáculo.. sin duda ahí la vida es más sabrosa", se lee al pie de la instantánea de Michelle Renaud -publicada el pasado fin de semana-, en su cuenta de Instagram. Pues la protagonista de "Quererlo Todo" (2020-2021), no sólo ha visitado la isla de Capri, sino otros países como Croacia y España.

Y para hacer más especial el momento en el que se le ve disfrutando del mar, la brisa y el paisaje, Michelle apostó por acompañar su clip con la icónica canción de la cinta "Titanic" (1998) que en esta ocasión lo bautizó como "Hymn to the sea" (Himno del Mar) en la versión acústica de Sarah Cothran Cover.

Y con su clip, Renaud logró la reacción de famosos como Raquel Garza, Pablo Montero, Sharis Cid, África Zavala y por supuesto Matías Novoa, quien dejó ver su cariño o ¿su amor? por la actriz. Pues tras su reacción con varias estrellas, no dejan de leerse comentarios de los fanáticos que desean que el histrión y Michelle tengan una relación de verdad, aunque hay quien supone que ya existe.

"Harían muy bonita pareja @matlechat y Michelle Renaud", "@matlechat ojalá y pronto nos den una buena noticia de pareja... los quiero juntos", "@matlechat es obvio que están juntos! Mati es muy obvio... jajaja".

Y si la duda surge sobre el porqué no están vacacionando juntos en este momento, es porque mientras ella está descansando de un proyecto, Matías Novoa se encuentra en la grabaciones de la telenovela "Cabo" que está siendo rodada en Cabo San Lucas, Baja California Sur, México.

No obstante, la duda pudiera surgir luego de que, antes de que la actriz emprendiera el vuelo hacia el viejo continente, también estuvo en la misma ciudad donde Novoa graba la telenovela y no sólo eso, sino que además lució cuerpazo en un diminuto bikini blanco; aunque se le ve sola.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!