Michelle González de Mi Fortuna es Amarte se avienta luciendo curvas con bikini azul

Tras su participación en su más reciente melodrama, la actriz Michelle González ha lucido su exquisita figura al por mayor, por lo que ha resultado ser la villana más buena de "Mi Fortuna es Amarte" y así se aventó a lucir curvas con diminuto bikini azul.

Fue antes de que pensara llegar a la producción de Nicandro Díaz para Televisa Univisión, -en plena pandemia-, que la también hermana de la productora Giselle González, lució sus definidas curvas, tras abordar un lujoso yate en un viaje por Europa.

Nada más y nada menos, que por el puerto de Ibiza, España, donde vive la sensual modelo británica Demi Rose. Y fue con un par de fotografías, que la villana de telenovelas como "Imperio de Mentiras" (2021-2022) dando vida a la ambiciosa Fernanda Navarro o "Mi Fortuna es Amarte" en la interpretó a la temible Olga Pascual, enamoró a sus seguidores en Instagram.

"No se me olvida esa noche en Ibiza" escribió Michelle González el 14 de julio de 2021, mientras gozaba de playas europeas desde Ibiza Formentera, de acuerdo a la ubicación. Aunque todo parece indicar que era sólo un recuerdo, pues a la fecha de su post, los contagios por Covid-19 todavía eran bastantes fuertes y Europa tenía restringidas sus llegadas de turistas.

Sin embargo, es un hecho que Michelle González ha dejado a más de uno con la boca abierta y el ojo cuadrado, tras posar así de sensual a bordo de un lujoso yate y sobre todo, luciendo sus definidas curvas en ese bikini azul que no deja mucho a la imaginación.

Y es que ese bikini color azul agua que lució Michelle, hizo resaltar más sus curvas y atributos y no por nada, se llevó los comentarios más halagadores de sus más de 370 mil seguidores. Algunos se leen: "Te adoro amor", "Hermosa", "Riquísima", "Bellísima", "Wooow!!!! chiquita me fascinas mi amor", "Wooow que morenaza más hermosa, eres bellísima Michelle, muuuaaa te amo", "Cuerpazo", "Qué rico", son algunos de los mensajes que ha recogido la actriz desde aquel 14 de julio de 2021.

También se leen: "Michelle super bellísima" y por otro lado, hubo quien la imitó en su personaje de Olga Pascual de "Mi Fortuna es Amarte": "... 'Ay no, chica, ahí se te ve bien perris' me encanta tu trabajo en la novela. Me mato de risa con el BebeSaurio y la changuita xD. Éxitos, mija!".

Y otros piden más de la actriz: "Más fotos así Michelle, te ves Hermosa!!", "Admirable belleza, perfecta, preciosa, divina", "Estás bellísima", "Chula", son otros de los cometidos que se ha llevado Michelle González tras su publicación veraniega de Instagram, en un lugar de ensueños.

Y es que la actriz ha logrado atraer la atención de 15.886 seguidores, entre la que destaca la del actor Sebastián Rulli, con quien Michelle tiene algunas fotos, así como con Angelique Boyer, pues fueron compañeras en "Imperio de Mentiras".

