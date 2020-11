Mhoni Vidente, ¿predijo muerte de Magda Rodríguez?

La muerte de la productora de Hoy, Magda Rodríguez, tomó por sorpresa a sus familiares, amigos y conocidos. Ante esta irreparable pérdida, muchos artistas han expresado sus condolencias a través de las redes sociales, tal y como lo hizo la famosa cubana, Mhoni Vidente, quien formó parte del programa Hoy, cuando Rodríguez era la productora.

Y aunque mucho se especuló de una enemistad entre Magda Rodríguez y Mhoni Vidente, tras la salida de está última del programa Hoy, la cuba aclaró que no fue así, pues dedicó un video con un mensaje a través de Twitter a la que fuera su jefa. "Gracias amiguis por tus consejos y oportunidades de ser mejor se te va extrañar y se que que Dios te recibió con la Gracia Divina #MagdaRodriguez #Mhoni", escribió Vidente en Twitter.

Fue el pasado mes de junio que Mhoni predijo la muerte de una persona muy famosa y querida del medio, por lo que su deceso lastimaría mucho. Vidente aseguró que se trataba de una persona de 50 años y Magda Rodríguez tenía 57. Recordemos que Mhoni VIdente dejó Hoy el año pasado, en medio de una polémica por su repentina salida del programa, pues hasta ella se sorprendió con la decisión de los altos mandos de Televisa.

Fue tiempo después que Mhoni Vidente rompió el silencio y explicó por qué salió del programa, dejando en claro que ella se llevaba muy bien con la productora. "Yo con Magda me llevo muy bien, se le agradece. Iba con miedo al programa Hoy cuando empecé el año pasado porque son personalidades muy fuertes Galilea, Andrea, Raúl, los que se mueven ahí. Yo también tengo una personalidad muy fuerte y dije ‘Vamos a chocar’. Pero no: me llevé muy bien con todos, más con Galilea Montijo. Empezamos a hacer el segmento y era muy fuerte en el programa”, dijo en su momento la vidente.

Sin embargo, la pitonisa cubana señaló que sentía que había tomado una decisión precipitada, pues la despidió dos meses antes de que terminara su contrato. "Yo creo que Magda se precipitó, se aceleró, porque es una persona muy intensa, y le faltó tranquilidad. Es muy importante que cuando tienes éxito no te sabotees tú mismo para que puedas seguir progresando. […] Lo mejor que me dejó el programa fue conocerlos a ustedes, estar en contacto con ustedes, guiarlos y la combinación que teníamos Galilea y yo en los segmentos. […] Lo sentía desde un mes atrás”, añadió Mhoni Vidente sobre su salida de “Hoy”.

Gracias amiguis por tus consejos y oportunidades de ser mejor se te va extrañar y se que que Dios te recibió con la Gracia Divina #MagdaRodriguez #Mhoni pic.twitter.com/mQeTHpoyF4 — Mhoni Vidente (@mhonividente) November 1, 2020

En ese momento, Mhoni Vidente dijo que no había sido vetada de Televisa y reiteró que no tuvo ninguna diferencia con la productora.

"No quedé vetada en Televisa. Quedé bien ahí con ellos y ellos conmigo. […] Magda y yo no estamos peleadas. No me vetaron de Televisa. No estén inventando cosas. Ya no me quise despedir del programa porque iba a llorar”, dijo.

