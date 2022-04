Mhoni Vidente predijo dónde estaba el cuerpo de Debanhi Escobar

Luego de 13 días de búsqueda y con la esperanza de encontrarla con vida, ayer (22 de abril) las autoridades mexicanas dieron a conocer que los restos encontrados en una cisterna en el interior del Motel Nueva Castilla, pertenecían a la jovencita Debanhi Escobar, quien fue vista por última vez cerca del lugar donde fue encontrada. Ante está lamentable noticia, la psíquica Mhoni Vidente se volvió tendencia luego de que días antes del hallazgo predijo dónde estaba el cuerpo de Debanhi Escobar.

Fue el pasado 13 de abril cuando la pitonisa cubana reveló que Debanhi Escobar se encontraba en un pozo de agua y que ya estaba sin vida, mientras que las autoridades mexicanas aún buscaban el paradero de la jovencita que desapareció después de asistir a una fiesta con sus amigas en una quinta del municipio de Escobedo.

"Ya van cinco días que lleva desaparecida esta niña y me sale algo muy trágico. Yo la visión que tengo es que está en un pozo, cerca de ahí de donde la dejaron, parece que es un pozo de agua o como si fuera una caverna, como un pozo o una caverna que está cerca de allí, la colonia es Los Nogales o Los Geranios, parece que empieza por ahí”, reveló Mhoni Vidente.

La astróloga también comentó que había varias personas involucradas en la muerte de Debanhi Escobar." Fue alguien relacionado que estuvo en la fiesta, que después la encontró en la carretera, porque él que le tomó la foto, por qué le tomó la foto después de que la deja. Aquí vienen involucradas varias personas que estuvieron en la fiesta con ella ese viernes en la noche”, indicó la famosa cubana.

Cabe mencionar que la predicción de Mhoni Vidente no fue vista por algunos usuarios de las redes sociales, quienes ante la desgracia de la familia se le fueron encima a la cubana y aseguraron que solo es una charlatán y que sólo se aprovechó de estpa tragedia.

"No es como que la mayoría de personas ya tuviera el mal presentimiento de que eso podía pasar. Mejor creamosle a una charlatán que se cuelga de estás tragedias para poder seguir siendo relevante, sisisisi ahuevo", "Las personas son tan credulas que ya he leído muchos tweets de “#MhoniVidente tenía razón con el caso de Debanhi.” Nope. El estado ya te estaba aventando un spoiler de a dónde planeaban tirar el cuerpo de Debanhi (usando medios de comunicación). Y fingir que fue un accidente", "Deberían darle chamba en la fiscalía a Mhoni Vidente desde hace 8 días sabía dónde encontrar a #DebanhiEscobar", son algunos de los comentarios en la red.

Por otro lado, el padre de Debanhi indicó que no se rendirá y encontrará a los responsables del asesinato de su hija. "A mi hija me la mataron y que pague el que tenga que pagar y el que tenga que caer. Ya viene gente del gobierno federal a checar el dato”, expresó el adulto.

El señor también señaó a la Fiscalía de Nuevo León de negligencia, además de indicar que mienten. "Pues le pegaron en la cabeza. Lo que digan ellos es mentira, lo que me digan es mentira, ustedes saben que la mataron o la sembraron, no me digan ahorita los cuestionamientos de lo que dijo la Fiscalía, a ella la mataron, a ella la dejaron en la carretera una persona que la iba acosando sexualmente”, finalizó.

