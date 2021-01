Mhoni Vidente predice situación de don Vicente y Pepillo Origel

Luego de la polémica en la que se vio envuelto el cantante Vicente Fernández por el video en donde es captado tocando el busto de una de sus seguidoras, y el escándalo de Juan José Origel por viajar a Estados Unidos para tomarse la vacuna del Covid 19, Monhi Vidente señaló lo que tiene preparado el destino para ‘El Charro de Huentitán’ y a ‘Pepillo’.

En el programa ‘Aquí contigo’, Mhoni Vidente habló sobre don Vicente Fernández, quien está a punto de cumplir 81 años de edad, y que a pesar de ser un ícono de la música regional mexicana, no se le puede perdonar que esté acosando a las mujeres.

“Tiene que tener mayor cuidado, y prudencia y los fans también, decirle: ‘no don Vicente, aquí no está, está acá’, es que la agarró muy fuerte, ahí está en pantalla la tocación, ahí la agarró muy fuerte, ahí te das cuenta que dices: no, no no’, comentó antes de predecir su futuro.

Según Mhoni Vidente, a don Vicente Fernández le salió la carta del ermitaño, por lo que se tiene que cuidar por sus 81 años, por cuestiones de salud, presión alta o problemas de corazón, por eso la carta que indica que están rondando las enfermedades.

“Don Vicente cuídese mucho y tome sus vitaminas, y pues cuando le vayan a tomar una fotografía, pues de lejos y ya”, comentó la vidente.

En el caso del conductor de espectáculos Juan José Origel, señaló que la vacuna no tiene nacionalidad, pero la sociedad tiene que esperar para recibirla, sin embargo ‘Pepillo’ viajó hasta Miami para aplicarse la dosis, además de presumirlo en redes sociales, lo que desató la molestia de la gente de internet.

Aunque la prensa nacional no solamente destacó la nota, sino también los medios internacionales, sobre todo por las declaraciones que dio en contra del gobierno mexicano.

Para Juan José Origel, Mhoni Vidente sacó además de la carta del ‘Gay’, la cual dice que las autoridades locales de Florida, le quitarán la visa entre el martes y el jueves, además de que recibirá una multa de 10 mil dólares por estarse brincando las trancas.

“Por eso amigos, calma, o sea, tarde o temprano va a llegar la vacuna aquí a México y hay que cuidarnos, aunque tengas la vacuna y te la pongas… Tenemos que seguir cuidándonos porque la cepa del virus está cambiando constantemente, y a lo mejor la cepa comienza a cambiar y se hace más agresiva al coronavirus, y la vacuna no vaya a servir hasta que saquen otra vacuna”, comentó.

Tanto Vicente Fernández como Juan José Origel, fueron dos de los personajes que dieron mucho de qué hablar durante la semana, pues en redes sociales no les perdonaron sus acciones, las cuales podrían tener consecuencias legales para ambos.