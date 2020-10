Mhoni Vidente predice muerte de querido comediante y apocalipsis en México

La famosa astróloga cubana, Mhoni Vidente de nueva cuenta volvió a alarmar al mundo con sus nuevas predicciones. Hace un par de horas la pitonisa señaló durante el programa de TV, Aquí contigo, que un famoso y querido comediante morirá en los próximos días, además que auguró que habrá un rebrote de coronavirus por lo que los números nuevamente serán rojos en el país.

Además de que presgió que se registrará un fuerte sismo, pues es poco increíble que estando a mediados de octubre aún este haciendo mucha calor, aparte de la muerte de otro querido comediante. "Viene la muerte de otra persona más sñores, viene la muerte de otro de los comediantes que tendrá como unos 40 años por culpa del virus, yo creo que en estos días", señaló la pitonisa.

Respecto a la muerte de Daniel Urquiza, la cubana señaló que hay un misterio detrás del suicidio del famoso estilista, pues ella ve que otra persona estaba con él cuando se quitó la vida. "Lamentable situación lo que pasó con este estilista de las estrellas. Vamos a hablar de su vida, su vida fue una vida muy polémica, muy exitoso en todo lo que hizo, tu das odio, recibes odio, tu das amor, recibes amor", dijo la cubana.

Tras el rumor de que Javier “Chicharito” Hernández podría regresar a su equipo, las Chivas Rayadas del Guadalajara, la pitonisa aseguró que esto ocurrirá muy pronto. “Para finales de diciembre o principios de enero ya se va a cambiar de equipo el "Chicharito" y viene a las Chivas. Va a ser un gustazo verlo jugar aquí en México, que salió de Chivas y va a ser una gran noticia”, dijo la vidente.

Otra de las predicciones con las que Mhoni ha dejado al mundo "de cabeza" ha sido la de Thalía, pues la cubana asegura que la actriz y cantante le será infiel a su esposo el magnate Tommy Mottola con quien tiene más de 20 años de casada, siendo unas de las parejas más estables del medio del espectáculo.

Mhoni Vidente aseguró que la intérprete de No me acuerdo está muy enamorada de un famoso reguetonero con el que le será infiel a Mottola, sin embargo eso no hará que se separe, si no que dijo que la cantante necesita un hombre que le de lo que ella necesita.

Otras de las predicciones de Mhoni Vidente del mes de octubre

Vidente aseguró que entre los integrantes del Grupo Menudo quedaron muchos resentimientos y no se han perdonado, pero reveló que la ley divina les llegó a los integrantes como Yoni Lozada, les viene algo oscuro y que la serie si marcó sus vidas.

Afirmó que Cristiano Ronaldo será papá de nuevo, que tendrá otro hijo con la modelo, Georgina Rodríguez. Mencionó que nadie debe alejarse de Dios por que cuando te apartas de la palabras de Dios, pueden llegar visiones de demonios, que te pide que te lastimes y hagas cosas que no debes.