Mhoni Vidente predice lo peor para Silvia Pinal y Vicente Fernández

De nueva cuenta el mundo del espectáculo podría volver a vestirse de luto, esto tras el deceso de la famosa y talentosa productora de Hoy y Guerreros 2020, Magda Rodríguez, según la cubana Mhoni Vidente. Pese a que el mundo del espectáculo no logra recuperarse de está gran pérdida otra tragedia se avecina.

La famosa pitonisa, quien se ha convertido en toda celebridad en México por sus acertadas predicciones, está semana de nueva cuenta volvió a sorprender con sus nuevas advertencias. Vidente causó conmoción al afirmar que una figura muy importante del medio del espectáculo morirá a causa del coronavirus, enfermedad que le ha quitado la vida a miles de personas.

Aunque la cuba no aseguró de quién se trataba, señaló que se trataba de una figura muy importante, un icono de la televisión o música. " Gente muy importante, Irma Serrano, Silvia Pinal , Vicente Fernández, gente muy de iconos en el mundo artístico y en el país de México, van a tener la carta del hermitaño, que se tienen que cuidar de ese virus, se tienen que cuidar de las enfermedades, que les rondea otra vez esa carta, es el hermitaño que les quiere arrebatar completamente la vida", señaló.

Mhoni también sorprendió al revelar que Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, quien actualmente vive en Europa se declarará próximamente lesbiana o gay.

"Michelle se declara lesbiana o gay, próximamente la vamos a estar viendo con una pareja mujer mayor que ella, como unos 20 años o 15, que va estar hablando de estar completamente enamorada, Luis Miguel sin decir nada, simplemente la deja ser y la apoya", dijo. Sin embargo, no fue todo ya que Mhoni aseguró que próximamente Luis Miguel se convertirá nuevamente en padre, con la joven porrista que tiene entre 20-21 años con la que actualmente tiene una relación.

Aracely Arámbula contra Luis Miguel

La actriz Aracely Arámbula, podría estar preparando una nueva demanda contra Luis Miguel, quien fue su esposo y padre de sus dos hijos Miguel y Daniel Gallego Arámbula. Esto, después de darse a conocer que la también cantante se reunió el pasado fin de semana con el abogado Guillermo Pous, quien ha llevado los casos legales de diversos famosos.

En una entrevista con el programa de espectáculos "De Primera Mano" de Grupo Imagen TV, el abogado aceptó que Aracely solicitó sus servicios durante una reunión pero que no podía revelar sobre qué se trata sin previa autorización de la también llamada "Chule".

"Sí, efectivamente he tenido reuniones con la señora Arámbula, pero no puedo comentar aún de qué se trata hasta que no me lo autorice", digo el abogado.

