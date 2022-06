Mhoni Vidente fue vetada de Televisa y tacha a Eugenio Derbez de desagradecido y falta de talento

Hace unos días el actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, reveló que fue vetado de Televisa por cuestiones que tuvieron que ver con el Tren Maya, por lo que ahora la pitonisa cubana, Mhoni Vidente confesó que ella también fue vetada de la empresa de San Ángel, sin embargo, a diferencia del famoso ella no dijo nada por lo que lo tachó de desagradecido.

Fue a través de uno de sus conocidos videos de predicciones que Mhoni Vidente confirmó que ella también pasó lo mismo que el actor de The Valet y CODA con Televisa pero a diferencia del famoso, ella se quedó callada porque no es una desagradecida. Además la cubana tachó al productor de oportunista y aseguró que le faltaba mucho talento.

“Qué polémica más grande, eso es ser desagradecido. Eugenio Derbez empezó a decir a todo el mundo que estaba vetado de Televisa por problemas del tren maya, que sí, pero también creo que se pasó de listo al hacerse el sufrido, se hace la víctima, pero no lo es, es oportunista en todos los sentidos, le falta mucho talento y atacó a Televisa”, afirmó la astróloga más famosa de México.

Mhoni Vidente manifestó que Eugenio Derbez buscó hacerse la víctima de manera oportunista, pues puso a la empresa como si fuera un mostruo que veta, cuando no hay necesidad de hacerlo por agradecimiento a todo lo que le dio.

“Fue mal caso, puso a Televisa como si fuera un monstruo que te veta. A mí también me vetó Televisa en su momento y perdí oportunidades, no ocupo hablar de ellos ni decir que me vetaron, no agarré lío ni coraje, y yo tengo mi talento y no necesito hablar de ellos ni decir que me vetaron, pero Eugenio actuó mal". expresó vidente.

Para concluir con el tema del veto de Televisa a Eugenio Derbez, Mhoni Vidente reveló que al productor de La Familia P. Luche le sale la carta del loco y que predice un mal augurio para el comediante, quien ahorita está en su mejor momento tanto profesional como personal.

"A Eugenio le sale la carta del loco. Yo lo visualizo que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood, creo que se está despegando de la esposa y de la familia, por eso los hijos se están desuniendo... le sale divorcio, problemas fuertes con Alessandra, por una mujer rubia que salió con él en una película”, remató Mhoni Vidente.

