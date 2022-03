Mexicana Andrea Meza, entre las 25 homenajeadas por revista como mujeres más poderosas

Ante la próxima celebración del Día de la Mujer, la revista People en Español, homenajeó el pasado viernes a las 25 mujeres hispanas más poderosas de 2022 con un almuerzo en Miami, Florida (EE.UU.) al que asistieron empresarias, activistas y celebridades que siguió celebrándolas el sábado en el marco de la conferencia "Poderosas LIVE!", entre las que se vio agraciada la modelo mexicana y ex Miss Universo 2020, Andrea Meza.

Entre las mujeres homenajeadas por los editores de la revista figuran Victoria Alonso, presidenta de producciones VFX (efectos visuales) de Marvel Studios; la cirujana plástica Tania Medina, y Juliana Urtubey, Maestra Nacional del Año en Estados Unidos.

También fueron celebradas en el almuerzo, que tuvo lugar en el hotel Biltmore de la ciudad de Coral Gables (aledaña a Miami), Marielis Ramos, científica e investigadora y Mónica Ramírez, activista, autora y abogada de derechos civiles.

Lee también: Andrea Meza presume rostro sin gota de maquillaje mientras hace ejercicio

"Hoy celebramos nuestro noveno fin de semana anual Poderosas LIVE!, en donde homenajeamos a mujeres latinas pioneras que están superando obstáculos y abriendo camino a las mujeres hispanas en el terreno profesional", dijo hoy María Morales, editora ejecutiva digital de People en Español.

El criterio de selección de esta lista de 25 mujeres hispanas triunfadoras no es tanto el éxito alcanzado por ellas como el hecho de que, ya en la "cima de su misión con sacrificio y preparación", entonces, estas mujeres "extienden su mano a otras" en su camino y ayudan al mejoramiento del mundo, señaló a Efe Morales.

Lee también: Telemundo da la bienvenida con mariachi a Andrea Meza y ella se luce en vestidito

Eje del evento, que vuelve de forma presencial a Miami tras la pandemia, es la conferencia Poderosas Live! del sábado en el James L. Knight Center, en el que exitosas latinas compartirán sus "historias de superación, historias inspiradoras para otras mujeres sobre cómo hicieron camino", acotó Morales.

Entre las hispanas "poderosas" que participaron como invitadas en el evento de hoy estuvieron la cantante cubana Aymée Nuviola, la maquilladora y fundadora de Alamar Cosmetics, Gabriela Trujillo, o personalidades de la televisión como la dominicana Francisca Lachapel y la venezolana Carolina Sandoval y la periodista Karina Banda.

La selección de estas 25 mujeres "poderosas", en opinión de Morales, refleja que, "aunque queda mucho camino por recorrer (en el empoderamiento de las mujeres)", "nos comunican historias personales de superación" con "sacrificio, valor".

El mensaje que traslada la historias de estas mujeres latinas, añade, es que "la preparación, la educación y acceso a las oportunidades son clave". La anfitriona de la conferencia será la periodista y presentadora de televisión Lourdes Stephen, quien moderará una serie de paneles con empresarias latinas, expertas en el sector industrial y celebridades.

Entre los paneles de debate destacan los titulados "Provocando el cambio", "Estrellas emergentes (sobre mujeres que aceptan los cambios de carrera y construyen su propio camino hacia el éxito), Riqueza generacional" o "No dejes que el estrés se interponga en tu camino".

People en Español, que publica nueve números al año, se lanzó en 1966 como una edición especial y hoy se ha convertido en la revista hispana más vendida en Estados Unidos. EFE

Con información de EEUU MUJERES / Agencia EFE Miami, EE. UU. / Fotografía Instagram Andrea Meza

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!