Luego de volver a convertirse en tendencia en redes sociales por protagonizar la tapa de una revista en España, Yalitza Aparicio sigue rompiéndola en TikTok, donde el número de sus seguidores sube cada día gracias al contenido que comparte.

La actriz mexicana, nominada al Oscar por su papel en la película “Roma”, apareció meneando las caderas como Alicia Villarreal y acaparando miradas mientras cantaba y bailaba al ritmo de “Te aprovechas”, presumiendo abdomen plano y derrochando un estilo muy propio que ha cautivado a muchos y muchas.

Yalitza Aparicio resaltó su figura con un favorecedor pantalón de terciopelo en color gris que se llevó todas las palmas de sus seguidores, pues no sólo era original, sino que le hacía destacar sus curvas de una manera muy sofisticada ante la cámara.

Cautiva con su estilo y movimientos

En TikTok, la originaria de Oaxaca cuenta actualmente con 618 mil seguidores pero la cifra sube cada día pues constantemente comparte contenido demostrando su buen humor y presumiendo el gran estilo que tiene para la moda, no en vano ha protagonizado diversas portadas de revista.

En esta ocasión, la estrella de “Roma” apareció utilizando un top negro que le llegaba arriba de la cintura y lo combinó con unos pantalones anchos de terciopelo en color gris, los cuales eran muy originales y resaltaron su figura con cada meneo de cadera que dio.

Y es que Yalitza Aparicio realizó un divertido vídeo en el que seguía al pie de la letra las indicaciones de su terapeuta, que le pedía que pusiera límite, por lo que muy obediente puso uno de los éxitos de la agrupación que fue liderada por Alicia Villarreal: “Te aprovechas”.

Una vez que sonó el ritmo de la pegajosa canción, la actriz comenzó a menear sus caderas como Alicia Villarreal y a cantar el tema, provocan cientos de reacciones por parte de sus seguidores en TikTok, que alabaron su sentido del humor, sobre todo, el gran estilo de sus pantalones.

“Amo tus pantalones“, “Ese tipo de pantalón te queda espectacular“, “Tu cabello está precioso“, “Tu pantalón, ¿de dónde es?“, “Digan lo que digan, a mí ella me parece hermosa“, “Yali, bruto tu outfit, se te ven padrísimo esos pantalones. Me sacaste la carcajada, empezaré a poner límite en mi vida”, “¡Dime qué marca son tus pantalones! ¡Adoro el terciopelo! Me encanta lo bien que te ves”, “Tú no necesitas nada especial para verte bien, te queda todo excelente”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.

Aunque Yalitza Aparicio no ha vuelto a trabajar en alguna producción cinematográfica después de “Roma”, pronto debutará en televisión pues protagonizará el primer episodio de la cuarta temporada de “Mujeres asesinas“, que será exclusiva de la plataforma ViX+, en su versión de paga.

