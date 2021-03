Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, revela que sufrió abuso de un familiar

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, reveló, en su cuenta oficial de Instagram, que hace cinco años sufrió tocamientos por parte de un familiar cercano y que hoy, Día Internacional de la Mujer, decidió hacerlo público, lo cual tomó por sorpresa a sus seguidores en esta red social.

La joven de 22 años agregó que su madre y su padrastro Cruz Martínez ya estaban enterados de lo ocurrido y siempre le mostraron su apoyo, en tanto, su padre, quien se ha desempeñado en la televisión, se enteró justo este día de la desagradable situación que vivió cuando era menor de edad.

En un texto subido a manera de fotografías en su cuenta de Instagram, Melenie Carmona cuenta lo ocurrido pero no da a conocer la identidad de su agresor, únicamente lo identifica como alguien muy cercano, al que ella veía como su hermano mayor.

El abuso ocurrió en noviembre de 2016, cuando la joven contaba con 17 años. Fue una noche que sus padres habían salido por compromisos laborales y ella y sus hermanos quedaron bajo el cuidado de esta persona.

Melenie Carmona relató que en el transcurso de la noche, este familiar fue a su cuarto con el pretexto que había escuchado algo y que para que estuviera segura se quedaría con ella. Sin embargo, momentos despues sintió que metía su mano debajo del short de ella y la tocaba.

La hija de Alicia Villarreal se paralizó ante este acto y después de un tiempo agarró valor para levantarse y correr a encerrarse al baño, donde permaneció algunas horas hasta que decidió salir y enfrentar al agresor, pero él ya no estaba en la habitación.

La joven indicó que por un tiempo se sintió culpable por la situación y también señaló que por parte de la familia le decían que no era para tanto: “Que qué van a pensar de la familia, que qué vergüenza que todos se enteraran de lo que pasó, que mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé”, dijo.

Melenie Carmona explicó en sus historias de Instagram que fue difícil hablar de lo ocurrido pues primero tuvo que contárselo a su padre Arturo Carmona, que no estaba enterado: “Sé que va arder Troya pero no me importa”.

La modelo también exhortó a las mujeres que ha sufrido algun tipo de abuso sexual a no callarse y contarlo: “Quiero que más mujeres y niñas cuenten su historia y no tengan miedo de que nadie les va a creer. Yo te creo”.

La publicación de Melenie Carmona generó miles de reacciones, entre ellas la de su padre Arturo Carmona, quien le dedicó un mensaje y lamentó no haberlo sabido antes, además, adelantó que tomará acciones.

“Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto. Me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho. Hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así”, dijo el padre de la joven.