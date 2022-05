Mayeli Alonso enseña a Laura Bozzo a tocarse mientras bailan Bandido de Ana Bárbara

Previo a darse a conocer el nombre del participante salvado en La Casa de Los Famosos, los participantes del reality de Telemundo pasaron una loca 'noche de party' al sacar sus mejores pasos de baile, pero sin duda fue Mayeli Alonso y Laura Bozzo quienes se llevaron la noche, luego de que la ex esposa de Lupillo Rivera enseñara a la conductora de televisión a tocarse a ritmo de Bandido de Ana Bárbara.

Fueron horas antes de que se diera a conocer que Nacho Casano fue el favorito del público para quedarse una semana más en La Casa de los Famosos, que los famosos le dieron sabor al reality divirtiéndose al máximo, pero, sin duda, el momento más aplaudido fue cuando Mayeli Alonso decidió darle unas clases de baila a Bozzo.

Fue mientras sonaba la canción de Bandido de Ana Bárbara que Alonso comenzó a tocar algunas partes de su cuerpo para animar a los presentes, por lo que la conductora no se quiso quedar atrás y comenzó a imitar a la ex esposa de El Toro del corrido.

Lee también: Sin sostén y en braguita blanca, Livia Brito alegra el corazón de sus bebés

"Te buscaré, bandido. Te atraparé, maldito.Te lo juro, pagarás por mi amor. Te esperaré, bandido.Tu corazón y el mío tienen algo.Pendiente los dos. Tú lo sabes, la mujer que se enamora.Es capaz de cualquier cosa.Y yo doy el alma por tu amor

Otra noche, otra luna sin tu vida, esta loca, no te olvida", parte de la canción que se escucha de fondo y que Laura Bozzo y Mayeli no dejaron de cantar.

Pero no fue todo, ya que las famosas no perdieron el tiempo y también presumieron sus mejores pasos a ritmo de Como la Flor de Selena Quintanilla. Cabe mencionar que Laura Bozz han sido una de las participantes que más han acaparado reflectores en el reality por sus polémicos encuentros con Niurka Marcos dentro de la casa y las declaraciones que ha hecho.

La conductora peruana aseguró recientemente que detestaba a la líder de Ventaneando, Paty Chapoy, declaraciones con las que acaparó diversos titulares. “La detesto (…) En realidad no es que la detesto, pero cuando yo estuve en Azteca antes de irme a Televisa me hacía la vida imposible. Mandó a una de la gente que le teñía a ella, me tiñó a mi y me quemaron toda la parte de acá del pelo””, dijo Laura Bozzo.

Lee también: Cuando Verónica Castro criticó su look de novia en Rosa salvaje: 'Parece ca... de vaca'

La presentadora expresó que su roce con su colega surgió por el rating que ella tenía con su programa. “El rating era alucinante, ella hacía 3 puntos y yo 17, ¡imagínate!, entonces se armó un lío”, manifestó.

Cabe mencionar que Mayeli Alonso y Laura Bozzo son dos de las participantes que están en peligro de abandonar La Casa de los Famosos. El participante que fue salvado por el público fue Nacho Castano.

Síguenos en