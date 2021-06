Mauricio Ochmann se olvidó de Aislinn Derbez, reaparece con una guapa modelo

Luego del matrimonio del actor Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, y de algunas especulaciones sobre un supuesto romance con la también actriz Esmeralda Pimentel por las épocas en las que grabaron la cinta "Ahí te encargo" (2020) de Netflix, este lunes, ha sido el propio actor quien reaparece con una nueva chica, que podría ser su amor, pues lucen en una postal muy comprometedora.

Lo que denota fácilmente que Mauricio Ochmann ya se ha olvidado de Aislinn Derbez, su ex pareja y madre de su pequeña hija Kailanil. Y es que, a través de su cuenta oficial de Instagram, el histrión compartió una serie de vídeos en los que se le ve disfrutando de un paseo en yate en la Marina de Los Cabos, Baja California Sur.

Pero no lo ha hecho solo, sino acompañado de una guapa modelo de nombre Paulina Burrola -dado el mensaje en el que la etiqueta-, que es originaria de Sonora y representó al estado como Miss Sonora en 2011.

La guapa mexicana tiene 30 años y es trece años menor que el protagonista de "El Chema" de la narco telenovela de Telemundo.

En el clip compartido, Mauricio Ochmann escribió: "Where to next?" (¿A dónde vamos ahora?), sin embargo su travesía no lo había solo, sino con la que parece ser muy buena compañía.

La cuenta oficial de Instagram de el programa de espectaculos "Suelta la Sopa", compartió el vídeo de Ochmann que deja claro que el actor ha volteado a ver hacia otros horizontes luego de terminar la historia de amor con la hija de Eugenio Derbez.

Cuya descripción se lee: "#MauricioOchmann presume a quien parece ser su nuevo amor... Cena romántica al atardecer en un bote, el mar, música, buena compañía…juzguen ustedes... #PaulinaBurrola".

Por supuesto, los comentarios de los fanáticos y del actor han dado cuenta de que todo mundo merece segundas oportunidades en el amor: "Buenooo la vidaa continúa no? ELLA TAMBIEN ECONTRARÁ SU AMOR ALGUN DÍA", aunque alguien más aseguró que podría ser un circo el clip de Ochmann: "Por eso no creo en el amor en redes sociales. Fin!".

Por otro lado se lee: "Qué bueno, estamos en este mundo para ser felices", "Pero y qué le pasa a la gente? Ya él está divorciado. Su ex, también, está feliz, pues no se echen lucha de nadie".

Las opiniones de los fanáicos del actor son diversas; no obstante, la única verdad es que Mauricio Ochamnn y Aislinn Derbez ya han dado por terminada su relación desde marzo de 2020 y por lo que se ve, no hay indicio de que regresen.