Más traviesa que nunca, Chiquis Rivera baja su pantalón y exhibe prenda

Fiel a su estilo y sin importarle las críticas en las que es objeto, Chiquis Rivera se mostró más traviesa que nunca y dejó claro que los comentarios negativos se le resbalan pues ella disfruta su cuerpo tal y como es y no duda en presumirlo con arriesgadas prendas u osadas poses, como en esta ocasión, en la que dejó con la boca abierta a sus seguidores y, por qué no, también a sus detractores.

Como ya es costumbre, la jueza del programa de televisión “Tengo talento, mucho talento“ utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que se le observa bajando un poco su pantalón mientras hace un sensual movimiento de caderas de espaldas a la cámara.

Con este arriesgado baile, Chiquis Rivera exhibió una sensual prenda debajo de su ropa, lo cual dejó vueltos locos a sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar a la publicación que la famosa hizo en su cuenta oficial de Instagram.

La cantante de regional mexicano compartió con sus más de 4 millones de seguidores en la red social de la camarita un clip en el que aparece con un traje de blusa y pantalón en color rojo con gris y cuadros, pero ellos no fue lo que llamó la atención, sino más bien la manera en que lo modeló.

La hija de Jenni Rivera se grabó de espaldas haciendo un sensual movimiento de caderas y bajándose un poco el pantalón para dejar ver un body de malla transparente en color negro, con corte de tanga, con el cual presumió su retaguardia y encendió las redes.

Chiquis Rivera, con este clip, pareció también mandar un mensaje a sus detractores, entre ellos el cantante conocido como “el Chapo” de Sinaloa, quien en días recientes la había criticado duramente por otro video, aunque después se retractó y terminó diciendo que estimaba mucho a la cantante.

“¿Es demasiado pronto para esto? #ALaVeLeVale #MeVale Mientras los reprimidos andan aburridos… Yo no ando de jodida, no tengo broncas porque soy la misma”, fue lo que escribió la ex de Lorenzo Méndez junto con la publicación en Instagram, la cual, rápidamente cosechó cientos de reacciones.

“Traviesa“, “Chiquita preciosa“, “Eres linda y hermosa“, “Qué rico lo mueves”, “¡Vaya que me enciendes, hermosa!“, “Sensual y bella“, “¡Qué bonita!“, “Chiquis, yo miro que critican mucho pero primero que te pregunten si tienes que comer antes de hablar“, “¡Estás tremenda, mami!”, “ me encantas, hermosa”, “ Chiquis, tengo un Crush muy cañón contigo, me harías muy feliz y me saludas“, fueron algunas de las frases que le dedicaron sus fans en la publicación.

Con esto, Chiquis Rivera demostró que le valen las críticas de las que es objeto pues no ha dejado de compartir imágenes de ella luciendo diferentes atuendos con los que presume sus curvas de infarto, aun cuando a muchos no les guste su estilo.