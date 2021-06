Más rubia que nunca y vestida de negro, Daniella Chávez es un bombón

La modelo chilena Daniella Chávez es partidaria de mostrar su figura a diestra y siniestra con o poca ropa, deleitando la pupila de sus seguidores con tremendas postales; sin embargo, la mañana de este viernes figuró como una diva, como una mujer empoderada y enloqueció a sus fanáticos. Pues luciendo más rubia que nunca y vistiendo de negro, confirmó que es un bombón.

Vestida glamorosamente del color que se considera el más elegante para estos casos, Daniella Chávez impresionó esta vez a sus más de 14.5 millones al vestir estilo Al Capone, como una gánster. Y es que, esta vez, la chilena lució sus encantos a través de un sofisticado outfit negro.

Por principio de cuentas, la ex conductora de Televisa Deportes, eligió un corsé de razo, pantalón acampanado, guantes de seda, tacones escotados negros y una chaqueta corta, que combinó con un bolso y lentes oscuros, así como unos exquisitos aretes de perlas un anillo de brillantes y destacó su maquillaje con un delineado negro en los ojos y los labios rojo carmín.

Por ello, Daniella Chavéz, se tomó un cuarteto de fotos y sometió a votación sobre cuál postal les gusta má a sus fanáticos: "Foto 1,2,3 o 4? Pestañas: @melash.chile", escribió, destacando por supuesto, las pestañas que esta vez utilizó y quién se las puso.

Por su puesto, sus fanáticos no han podido dejar de halagar a la celebridad de las redes sociales y gentilmente le han respondido por cuál foto se inclinan, no sin antes haber también compartido algunas imágenes a través de sus Historias de Instagram.

Así de efusivos, se manifestaron sus fanáticos, quienes la siguien siempre y la halagan por lo que representa en su vida.

"TE AMOOOOO... ME ENCANTA", "Qué divina", "Tan fina la Dany! Me encanta", "Bella", "Muñeca hermosa", "2 fue la que más me gustó , digo por responder a tu pregunta, porque en todas sales bellisima", "Pero que estilo por Dios, amo... y no solo es bonita es inteligente, empresaria, cantante , modelo etc... Queen", "Todaaaas", "La tres ami! Si de frente eres woow, de espalda, uf!".

"La 1 sin lugar a dudas! Estas preciosa!", "Preciosaaaa te amoo uwu", son algunos de los mensajes que ha recibido la chilena luego de su útlima publicación, en la que además se siguen leyendo un total de 446 mensajes al momento y se visualizan alrededor de 27 mil 500 corazones rojos a una hora de haber publicado la postal.