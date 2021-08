Más madura que una naranja, posa Marjorie de Sousa y desata la locura

Más madura que una naranja, lució posando la actriz Marjorie de Sousa, quien desató la locura entre sus fanáticos al verla vestida con un ajustado body color naranja encendido con algunos detalles en su diseño que la hacen ver aún más sexy de lo que normalmente aparece la venezolana.

No es la primera vez que la actriz de 41 años presume sus atributos a través de ajustadas y reveladoras prendas; incluso, también ha mostrado la verdadera razón por la que ha conservado ese cuerpo de diosa durante varios años; sobre todo después de que se convirtió en madre del pequeño Matías, hace cuatro años.

Y es que, no por nada es considerada una de las villanas más buenas de las telenovelas, como "La Desalmada", en la que justamente hace el personaje de la malvada Julia Torreblanca junto al actor Eduardo Santamarina.

Todo parece indicar que tras pasar por el dolor de perder a uno de los íconos de la televisión venezolana como lo fuera la presentadora Josemith Bermúdez, a causa del cáncer y despedirla con un emotivo mensaje, Marjorie de Sousa volvió a enamorar con su presencia en las redes sociales.

Fue el pasado domingo que la también cantante compartió a través de su perfil oficial de Instagram, una instantánea en la que aparece posando de perfil y enseñando sutilmente sus atributos traseros a punto de meterse a la piscina, con la que al parecer, le está dando la bienvenida al octavo mes del año.

"Por millones de momentos mágicos que te puedan seguir inspirando. #comoteamovida #sonríe #siemprebrillafuerte #mds #marjoriedesousa", escribió la rubia venezolana al pie de su atrevida postal.

Motivo suficiente para inspirar a sus fanáticos a escribir los comentarios más halagadores, entre los que se leen: "Muñeca" por parte de la actriz Ximena Herrera, mientras Charis Cid, sólo prendió fuego a la publicación de Marjorie.

La actriz Alejandra Jaramillo también expresó un: "Hermosa", mientras que su fanpage (página de fans) por excelencia como lo es @sousaticos, no pudo dejar de expresar su admiración: "OH MY GOOD... estás preciosa @marjodsousa y que cuerpazo". Marlene Favela, quien es su compañera en el foro del melodrama y su amiga tampoco se quedó con ganas de apapacharla y aplaudirla con algunas llamaradas de fuego.

Más madura que una naranja, posa Marjorie de Sousa y desata la locura. Foto: Historias Instagram Marjorie de Sousa

Por otro lado, fue la propia actriz de "La Desalmada" que se comparó con un naranja madura, pues en sus historias del pasado domingo, Marjorie de Sousa compartió su imagen invisible por una naranja girando a ritmo de música latina.

Al momento, un total de 107,336 fanáticos, han reaccionado con un corazón rojo y se pueden leer al menos, alrededor de mil mensajes en la caja de comentarios.

