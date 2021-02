Más expuesta que nunca: Livia Brito presume glúteos bailando

Una vez más, Livia Brito conquistó a sus seguidores pero ahora de TikTok al presumirles que si sabe mover muy bien las caderas y algo más. La actriz de Televisa apareció en dicha aplicación con un candente movimiento de caderas junto a su novio Mariano Martínez a ritmo de Ropa Cara de Camilo.

En el video que generó diversas reacciones en TikTok se ve a Livia Brito y a su pareja menear y presumir sus esculturales cuerpos mientras hacen movimientos donde la actriz deja al descubierto su tremenda retaguardia."Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada, Balenciaga, Gucci, Prada, Pero de eso no tengo nada, Y quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada, Balenciaga, Gucci, Prada", parte de la canción con el que bailó la famosa.

Con un traje de baño de dos piezas con estampado floreado en colores azules y rosas, con amarrados de color amarillo, fue que la protagonista de La Piloto sorprendió a sus seguidores, mientras que su pareja lució un short en colores que hicieron juego con el bikini de la famosa.

Lee también: Desde la alberca Livia Brito posa en traje de baño

Hasta el momento el video ha superado los 264 mil reacciones y los 600 mensajes de sus seguidores. En la publicación, Livia Brito argumentó: “Jajaja, no saben el show para grabar este video” donde etiquetó a su novio y acompañó con unos emojis muertos de risa.

Los mensajes no se hicieron esperar y a los pocos minutos sus seguidores dejaron sus muestras de cariño hacia la pareja. Todos los comentarios estaban enfocados en el buen cuerpo de la actriz, que se dedica a tener un buen físico y se preocupa por lucir bien.

@liviabritopestana Jajaja, no saben el show para grabar este video @yosmimariano @italiapadilla75 ���� ♬ Ropa Cara - Camilo

Livia Brito es una de las famosas que se preocupa por su físico, y constantemente comparte con sus seguidores de sus difrentes redes sociales, sus rutinas de entrenamiento para poder tener una figura perfecta. Recordemos que también a través de su canal de YouTube, compartió que se había vuelto vegetariana, para dejar de comer lo que no le estaba haciendo bien y empezar por consumir alimentos que le ayuden a su cuerpo a mantenerse sano y estar en forma.

Lee también: Sobre la arena como sirenita Livia Brito atrapó las miradas

Es de esa manera como la cubana quiere ganarse nuevamente el cariño de su público, al compartir sus secretos para estar sana, por que últimamente no le ha ido tan bien en la televisión, ya que no ha tenido la oportunidad de nuevos proyectos debido al escándalo que protagonizó hace unos meses en Cancún, cuando ella y su novio golpearon al fotógrafo, Ernesto Zepeda, quien interpuso una damanda contra ellos.

Además, Livia Brito también estuvo en el ojo del huracán luego de que una mujer asegurara que la actriz de Televisa había dicho que estaba harta de los mexicanos, y recientemente, Livia Brito ha sido muy criticada por viajar a Oaxaca en tiempos de pandemia.

Sin embargo, la actriz ha dejado a un lado las críticas y se ha enfocado en disfrutar sus lujosas vacaciones, se le ha visto muy contenta en las diferentes fotografías e historias que comparte, así como los videos de TikTok.