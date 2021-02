Más entallada que nunca, Maribel Guardia ¡luce piernón!

Una de las actrices costarricenses más admiradas de todos los tiempos, ha sido sin duda, Maribel Guardia, y así lo dejó ver la mañana del lunes pasado cuando una vez más posó para sus fans con un casual pero sofisticado outfit; pues pareciera como si les hubiera contestado las críticas de una manera muy sutil a sus heaters.

Tras ser objeto de burlas y fuertes críticas en redes sociales debido a que Maribel Guardia "se cuece a parte" de resto de los adultos mayores que entran a dicha categoría a partir de los 60 años -edad que tiene Maribel y que no parece tener-, la actriz de telenovelas, se mostró más fuerte y "víbora" que nunca.

Su carisma y carácter dulce y relajado, son algunos de sus encantos que hacen de Maribel Guardia, una de las más queridas por sus fanaticos, pero para inteligente, no hay quien le gane; pues mientras muchos se burlan de ella por ser una de las "más viejas" del medio del espectáculo, ella se ríe de sus detractores con la mano en la cintura (¡y vaya que tiene!) y se muestra mucho más inteligente que los expertos de las redes sociales.

"Se permite ser feliz, amarse a uno mismo saber lo que vales y ser tratado con amor y respeto. #feliz #lunes", escribió la costarricense en su último post del pasado lunes, en el que además de demostrar su belleza y delineada figura, demostró que es más fuerte del resto de la humanidad que sigue cumpliendo sus metas en la vida, como el verse cada vez mejor tanto física como mentalmente.

A la par, la esposa de Marco Chacón y la madre de Julián Figueroa, aprovechó el inicio de semana para modelar uno de sus outfits más elegantes y a la vez casuales, como lo es un mini vestido con estampado de animal print, versión víbora, en tonos blancos y grises, así como un par de sandalias tipo plataformas que llevan en su diseño el mismo estampado.

"Y TÚ ÍDOLA COMO ES: Una Diosa sorprendente curvilinea y elocuente, ay no, te amo mari eres la mejor. Bellisima siempre reina", "Chulada de muñequita, te amamos mucho", "Mas que espectacular", son algunos de los primeros comentarios que saltan a la vista.

Y es que con su look tan fresco y relajado, su imagen como quinceañera, cuerpazo se infarto, y envidiable juventud, además de su innegable belleza, Maribel Guardia sigue dejando atónitos a sus seguidores y en general, a todo aquel internauta que busque algún dato de ella en el Internet.

Sus seductores encantos van mucho más allá de sus atributos físicos, pues tienen que ver con la sencillez que caracteriza a la costarricense así como su relajado caracter. Y con la mano en la cintura y ojos cerrados, puede callarle la boca a los millones de usuarios de las redes sociales, que no hacen otra cosa más que criticarla por todo lo que ella es, que no va dirigida a otra cosa que no sea cuidarse y verse bien.

La instantánea de la también bailarina, ha logrado ya, un total de 55,245 corazones rojos y más de 570 comentarios de todo tipo.