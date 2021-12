Más elegante ¡imposible!; así lució Marjorie de Sousa vestida de rojo

El invierno está a la vuelta de la esquina, y mientras el termómetro marca un otoño invernal, la actriz Marjorie de Sousa lució glamorosa con un vestido de gala de color rojo carmín, con el que sin duda, no pudo lucir más elegante y la postal habla por sí sola.

Y es que, a decir verdad, más elegante ¡imposible!; así fue como se lució Marjorie de Sousa con dicho outfit rojo, con el que además fue captada desde el ángulo que dejó ver su figura a la perfección y de paso, el vestido que formó parte de la colaboración con la revista Original Living Magazine.

La venezolana de 41 años, utilizó su cuenta de Instagram para compartir la postal que sin duda, ha cautivado a más de uno tras lucir como una princesa en plena luz de día y 'tirada' en un pasto sintético en el que pudo lucir su figura.

Lee también: Marjorie de Sousa recuerda su devoción como mexicana y despide a Vicente Fernández

Con un corsé de flores, unas cadenas doradas que resaltan su cuello y una pose de diva, Marjorie de Sousa lució fantástica, y además del vestido que lució, la villana de telenovelas, complementó su outfit con un par de exquisitas sandalias de pulsera del mismo tono.

"Abre tus alas #lavidaeshoy #mds #marjoriedesousa #siemprebrillafuerte #love #instagram #instagood #instamoment #revista #detrásdecámaras @originallivingmagazine @julianhairstudio @isabeloriginal @juansousaofficial @mediaconceptspr @alepalomera1", escribió la ex rubia venezolana en su descripción.

Lee también: El vestido azul celeste con el que Marjorie de Sousa lució como una princesa

La actriz Sharis Cid fue un de las primeras en reaccionar a la publicación de Marjorie, quien lo hizo acompañada de una tercia de corazones rojos. Así mismo, su fanpage (página de fans más ferviente) no se guardó su comentario y expresó: "Eres tan DIOSA".

Por su parte Isabel Original, la diseñadora de los vestidos que lució Marjorie de Sousa, escribió: "Beautiful!!!" (¡¡¡Hermosa!!!)... Alejandra Rodríguez Palomera, su manager, tampoco pudo evitar expresar: "Lady in red" (Dama de rojo).

"Princesa bella, te adoro", "Woow", "La #1, divina", también son parte de los más de 730 mensajes que hasta el momento se leen y cuya publicación tiene ya 90,010 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!