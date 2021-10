Más diva que nunca luce Jennifer Lopez con outfit de temporada

Definitivamente la cantante Jennifer Lopez está imponiendo el último grito de la moda, y es que, con la llegada del otoño que se acerca a la temporada invernal, la 'Diva del Bronx', lució más diva que nunca con un outfit de temporada.

Todavía no acababa el verano de este 2021, cuando Jennifer Lopez empezaba ya a seducir con su belleza forrada de ropa en tono beige, pero apenas llegó el otoño, la cantante de talla internacional, no ha hecho más que enamorar a su basto número de fanáticos de Instagram y otras plataformas con diversos outfits de color café.

En una de sus recientes publicaciones, la novia de Ben Affleck, se dejó ver de nuevo vistiendo un elegante atuendo de tonos terrosos que obedece a un jumpsuit en color verde seco y una gabardina color café, que combinó con un bolso de mano color chedrón.

La belleza que derrochó la intérprete de "Cambia el Paso" (2021), ha dejado atónitos a sus fanáticos por no decir más, al lucir como toda una diva -como lo que es a sus 52 años- en una tercia de postales que compartió el pasado domingo.

"It isn’t work when you love what you do #SomethingIsComing #WorkingOnTheWeekend #TheHustleIsReal Photo: @lacarba" (No funciona cuando amas lo que haces), escribió la también estrella de cine, no sin olvidar colgar de su descripción tres corazones de colores naranja (como su bolso de mano), verde (haciendo referencia al jumpsuit que luce) y uno café (como su gabardina).

Además de su cabello suelto de tonalidades doradas y un poco despeinado, así como unas gafas que para no desentonar tienen las micas en tono marrón, JLo utilizó unas botas a media pierna de tacón de aguja y agujetas, que lució muy a doc con su look otoñal.

Los comentarios de sus fanáticos y seguidores -colegas de la farándula- no se hicieron esperar y por supuesto, algunos se leen: "Because you are fire" (Porque eres fuego), "Golden" (Dorado), "Stunning and SO true!!! We all need these sunglasses now" (Impresionante y MUY cierto !!! Todos necesitamos estas gafas de sol ahora).

"The one and only!!" (¡¡Única!!), escribió la cuenta oficial de Amazon Music Latin. "Te amo princesa", "Muy e hermosa", "La más bonita", son otros de los comentarios que se ha llevado la 'Diva del Bronx' con su más reciente publicación en la que se ven alrededor de 2 millones 110 mil corazones rojos y se leen casi 12 mil comentarios.

