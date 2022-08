Martina de "Una Familia de Diez", irreconocible con su nueva figura en elegante vestido

La actriz Mariana Botas, quien interpreta a la icónica Martina López en la serie cómica de Televisa de "Una Familia de Diez", lució irreconocible con su nueva figura que presumió luego de lucir un elegante vestido blanco.

Pues la actriz de 31 años, no deja de presumir que ya no es la misma de antes, cuya personalidad cumplí con todas los requisitos para interpretar a Martina López. Y es que desde que se convirtió en modelo de la reconocida firma de ropa y accesorios que vende por línea, Shein, no deja de compartir cada momento y detalle de su transformación física.

La también 'Envinada', no perdió el tiempo y compartió alguas fotos y vídeos de cómo luce para la grabación de una nueva temporada del programa de YouTube que graba junto a Jéssica Segura (la inolvidable 'Tecla' en "Una Familia de Diez"), y Karla Díaz de "Pinky Promise".

Guapísima con nuevo look

Evidentemente, Mariana Botas ha dejado atrás su personalidad un tanto 'boba' que lucía para dar vida a Martina López y desde hace unos meses, se ha convertido en una guapa actriz de mundo, que se ha dedicado a cuidarse de la "A" a la "Z".

"Aquí en backstage de @envinadas_ porque este fin se grabaron unos súper episodios y ya este miércoles 17 se estrena la nueva temporada!!! No puedo de la emoción... acuérdense, 9:00 pm... it’s wine o’clock @envinadas_", se lee al pie de la descripción de su publicación de Instagram.

Pero el glamoroso outfit no lo fue todo, pues además, Mariana se decidió por un peinado de media coleta y un chongo alto, así como un maquillaje natural pero con detalles en tono blanco nacarado que delinean los párpados y pestañas pintadas del mismo color.

Otro detalle de su nueva personalidad, es su cabellera larga, ondulada pero más castaña, o sea, acabó las puntas rubias que ha lucido en otras ocasiones; y por otro lado, no desaprovechó la oportunidad de tomarse la del recuerdo junto a Daniela Luján, con quien comparte créditos en la serie de Televisa pero también en el spin-off "¿Tú Crees? Enredos de Diez".

Marina Botas se ha ganado halagos como "Pretty" por parte de Jimena Longoria, y muchos de sus fans que la siguen e "Envinadas", dijeron: "Ya era hora, ya las extrañaba", "Por fiiiiiiiiiiiin, ya necesitábamos dosis de enviadas".

Y otro más se enfocaron en su belleza y le dejaron sus halagadores comentarios: "Pequeñita hermosa", "Mi crush", "Lookin’ awesome !!!" (¡Luces increíble!), "Que guapa amiga!!!" o "Que increíble luces mi querida damita, siempre brillando cual estrella... te mando un super abrazo y que emoción verte nuevamente en envinadas".

Al momento, Marina Botas ha logrado más de 9 mil 400 corazones rojos y alrededor de cien comentarios tras su glamorosa publicación.

