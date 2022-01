A sus 48 años, la actriz Martha Julia es una de las famosas que más se preocupa por su figura física y recientemente lo demostró tras presumir los resultados de su lado más fitness y lucir su exquisita figura con glamoroso bañador floreado... ¡muy a la moda!

Pues la sinaloense (de Culiacán, Sinaloa, México), no escatimó al compartir una serie de postales, en las que deja ver que no le duele nada y que a su edad, todavía se puede lucir cuerpazo cuando se quiere, pues tras convertirse en madre hace algunos años, la también modelo ha vuelto a recuperar su figura y ¡con todo!

Fue a través de su cuenta de Instagram que la también villana de "Diseñando tu Amor" (2021), lució increíble cuerpazo en un paisaje natural desde el Club De Golf Princess Acapulco y el sol de frente, compitiendo con los rayos del astro mayor con su innegable belleza.

Fue con un bañador de dos piezas de fondo verde menta con flores en tonos anaranjado y amarillo, que Martha Julia, dejó atónitos a sus más de 203 mil seguidores en Instagram. Y es que la actriz conserva su belleza intacta a sus 48 años de edad y trabaja para mantenerla.

"Mucha gente va a querer decirte cómo vivir, con quién andar, qué estudiar, dónde trabajar, etc. Siempre decide TÚ, no importa si te equivocas, no importa si más adelante te arrepientes; decide TÚ y sé FELIZ.

TÚ eliges hacia dónde y TÚ decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente TUYO", se lee en la primera parte de la descripción de su postal, haciendo ver que ella es lo que es gracias a su convicción.

Así mismo, la también modelo mexicana y ex del actor Gabriel Soto, incitó a sus seguidores a luchar por sus sueños y perseguir sus objetivos de vida, pues dejó claro que las cosas no llegan solas y que hay que trabajar por ellas.

"Porque nadie puede saber por ti. Nadie puede creer por ti. Nadie puede buscar por ti. Nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Y si vas a amar; AMA MUCHO! No seas como el resto que no da nada. Y si no es recíproco, no te preocupes, las cosas buenas que das, VUELVEN... #2022".

Tras ello, famosas como Jackie Sauza de "La Desalmada" (2021) y la actriz África Zavala, reaccionaron con las acostumbradas llamaradas de fuego ante la belleza de Martha Julia. Por otro lado, fue la periodista Shanik Berman, quien escribió: "Divina".

Por otro lado, los fanáticos enviaron sus halagos a la villana de telenovelas como "Destilando Amor" (2012-2013) que se leen: "Muy guapa la Miss. Saludos!!", "Que hermosa sis!!! Feliz añoooo espero se nos haga vernos ahora si!!!!", "Que bellas palabras" y hasta un: "JODER, QUE GUAPA" o "Eres espectacularmente hermosa y muy encantadora", "La más guapa" y "Diosaaaaa", por parte de una fanpage (página de fans) de Brasil de la actriz.

Al momento, Martha Julia a logrado llamar la atención de 13,835 seguidores en Instagram y se pueden leer no menos de 300 comentarios.

