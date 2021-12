Tras las grabaciones de la serie "Monarch", la también actriz de cine Martha Higareda hizo de las suyas en un lujoso yate en bikini blanquiazul, desde el que, no por nada, logró hacer reaccionar al ex de la modelo Yanet García y desde hace algunos meses, su novio.

Dicen que el amor no se puede esconder y más cuando ya ha sido gritado a los cuatro vientos... Y luego de intensos meses de trabajo por la grabación de la serie en la que Martha Higareda es co-progtagonista, la también influencer, dejó a un lado los compromisos de trabajo para darse un respiro y pasear muy despreocupada por las aguas de algún mar que rodea a Estados Unidos y lució espectacular figura.

Su relación con el conferencista y escritor Lewis Howes se hace más evidente, luego de que ninguno de los dos puede evitar demostrar su amor en cada momento, y desde hace algunos meses, la protagonista de "Cásese Quien Pueda" (2014), dejó claro que aunque le había llamado la atención, se dio cuenta que estaba "ocupado" en una relación con la ex Chica del Clima del programa "Hoy" de Televisa; pero a la primera oportunidad que tuvo, se le lanzó directo y sin escalas.

Lee también: Martha Higareda revela si le bajó el novio a Yanet García

La regiomontana Yanet García (de Monterrey, Nuevo León México) es una modelo que trabaja a diario para mantener esa figura de infarto; no obstante, ni sus curvas, ni su figura perfecta enamoraron tanto a Lewis Howes como la personalidad y espontaneidad de Martha Higareda, con quien se ve que tiene una intensa relación.

En tanto, la también protagonista de "Amar-Te Duele" (2002), también dejó claro que la persistencia y la disciplinas son dos virtudes que van de la mano, por lo que escribió: "Los avances en el mundo se han hecho por la gente que dijo hoy emprendo la aventura de… ¿De que emprendes hoy tu aventura?".

Lee también: ¿Como Sexto Sentido? Martha Higareda revela que ve a los muertos y narra experiencia

Pero haciendo a un lado su pregunta filosófica, su novio Lewis Howes fue el primero en reaccionar a la postal de Martha Higareda y no pudo pasar por alto su publicación con una frase muy a su estilo: "Bonitamente".

Y otros más, quienes atendieron a su cuestionamiento dijeron: "De ir a mi posada, y ver a mi amor; y tu???", "De reinventarme! De atreverme a cosas nuevas", "Soltar y disfrutar de mí y de mi hijo, poner límites a todas aquellas cosas y personas que no aportan algo positivo a nuestras vidas", se lee entre los comentarios de los fans.

Al momento, Martha Higareda ha logrado reunir alrededor de 260 mil corazones rojos y casi 800 mensajes de buena vibra y de apoyo a la actriz.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!